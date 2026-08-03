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Dans une lettre ouverte au Premier ministre, 50 parlementaires* demandent de mobiliser une petite part de l’épargne des Français, en lien avec la Caisse des dépôts et consignations, pour financer une grande…
À quelques pas du Parlement italien, les bureaux d’AB Group ont accueilli ce vendredi une rencontre réunissant trois personnalités engagées dans les domaines des médias, des affaires publiques et des relations internationales…