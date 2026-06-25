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Pendant des années, Donald Trump a incarné pour une partie de l’Occident conservateur et libéral une forme de résistance face au politiquement correct, à l’effacement des frontières, à l’idéologie woke et aux…
Il est des débats parlementaires qui paraissent techniques. Pourtant ils touchent au cœur même de ce que nous sommes. Mardi 23 juin, l’Assemblée nationale examine le projet de réforme constitutionnelle relatif à…
Il y a dix ans, presque jour pour jour, le Royaume-Uni prenait une décision qui allait bouleverser l’histoire européenne contemporaine. Le 23 juin 2016, les Britanniques choisissaient de quitter l’Union européenne. Le…
Dans un contexte de profonde recomposition du paysage médiatique international, la chaîne américaine Newsmax vient de franchir une étape importante de son développement en annonçant la nomination de Walid Harfouch comme conseiller…
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a mis fin aux poursuites engagées contre Florence Bergeaud-Blackler. Jeudi 11 juin, les juges ont prononcé la nullité de la procédure visant l’anthropologue, poursuivie pour diffamation par…