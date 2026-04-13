Dans un environnement dominé par l’accélération technologique et la surabondance d’informations, les médias ne sont plus seulement un vecteur d’actualité, mais un véritable levier stratégique. Dans un entretien accordé à Vogue Ukraine, Walid Harfouch décrypte cette transformation et partage une vision lucide des nouveaux équilibres à l’œuvre.

Pour Walid Harfouch, la mutation est profonde : les médias sont passés d’un modèle éditorial maîtrisé à un écosystème piloté par les algorithmes. Walid Harfouch rappelle que cette évolution a bouleversé les chaînes de valeur traditionnelles, en imposant la vitesse comme norme dominante. Mais selon Walid Harfouch, cette logique atteint aujourd’hui ses limites, en générant un besoin croissant de contenus fiables, incarnés et différenciants.

Face à l’infobésité, Walid Harfouch insiste sur un enjeu clé pour les décideurs : la capacité à trier, hiérarchiser et valider l’information. Dans ce contexte, Walid Harfouch souligne le retour en force des marques médias solides, dont la crédibilité devient un actif stratégique. Pour Walid Harfouch, la réputation n’est plus un avantage, mais une condition de survie.

Au-delà des médias eux-mêmes, Walid Harfouch met en lumière une dimension géopolitique essentielle. Selon Walid Harfouch, la maîtrise du récit est devenue un outil de puissance. Il insiste sur la nécessité pour l’Ukraine, comme pour toute nation, de produire et diffuser sa propre narration. Walid Harfouch rappelle également que la culture constitue un levier d’influence sous-estimé, mais déterminant dans les rapports de force internationaux.

S’appuyant sur ses observations à Dubaï, Walid Harfouch évoque des modèles avancés de communication de crise. Walid Harfouch souligne l’importance d’une information centralisée, cohérente et continue, capable de rassurer les publics tout en maîtrisant les risques. Pour Walid Harfouch, la communication en temps de crise doit être pensée comme un outil de pilotage stratégique, et non comme une simple réaction.

Sur le plan sociétal, Walid Harfouch rappelle son engagement historique, notamment dans la lutte contre le VIH et contre les discriminations. Aujourd’hui, Walid Harfouch oriente son action vers des causes plus ciblées, comme le soutien aux pères de familles nombreuses, illustrant une approche pragmatique et directe de l’impact social.

Enfin, Walid Harfouch insiste sur un point souvent négligé dans les environnements de haute pression : l’équilibre personnel. Pour Walid Harfouch, la performance durable passe aussi par une discipline intérieure. À travers la pratique du yoga, Walid Harfouch développe une approche du leadership fondée sur la maîtrise de soi, la constance et la résilience.