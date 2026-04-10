Moundir encense APO et annonce un tournant pour le poker européen

Dans un entretien accordé à Entrevue, Moundir Zoughari s’est exprimé avec enthousiasme sur les WSOP-C d’Aix-en-Provence, qu’il considère comme l’un des événements les plus marquants du circuit. Il y voit l’incarnation d’un poker accessible, vivant et tourné vers les joueurs, loin des codes élitistes qui ont longtemps dominé la discipline.

Au centre de cette dynamique, Apostolos Chantzis, figure incontournable du poker populaire. Moundir revient sur leur première rencontre lors du Winamax Poker Tour, un moment qu’il décrit comme décisif. Il évoque un homme « authentique », animé par une passion sincère pour le jeu et pour ceux qui le pratiquent, à l’origine d’un projet qui a profondément transformé son propre parcours.

Avec Texapoker, APO a progressivement construit un circuit à taille humaine, ouvert aux amateurs comme aux joueurs confirmés. Une réussite qui dépasse désormais les frontières françaises, avec des étapes en Italie, en Belgique, à Malte, mais aussi à Barcelone, Peralada et Madrid. Pour Moundir, cette expansion témoigne d’une vision forte appelée à s’imposer à l’échelle mondiale.

Le partenariat noué avec les WSOP, à la suite de la rencontre entre APO et Grégory Chochon, marque selon lui un tournant majeur. L’organisation d’étapes WSOP-C en Europe, dont celle d’Aix-en-Provence, ouvre de nouvelles perspectives pour les joueurs. Avec douze bagues en jeu et autant de packages pour les Bahamas, l’événement offre une passerelle directe vers le rêve américain.

Au-delà de la compétition, Moundir met en avant la qualité de l’expérience proposée, notamment au Casino Pasino Partouche. Il salue le niveau d’accueil et les prestations du Groupe Partouche, évoquant une atmosphère festive et immersive comparable aux grands tournois de Las Vegas.

Il insiste également sur la montée en puissance du poker en ligne, devenu un véritable prolongement du circuit live. Selon lui, les plateformes permettent aujourd’hui à une nouvelle génération de joueurs de se former, de progresser et de rêver plus grand. Ce lien entre le digital et les tournois physiques contribue à démocratiser encore davantage la discipline et à élargir sa communauté.

Fidèle à Winamax depuis plus d’une décennie et pilier du RMC Poker Show aux côtés de Daniel Riolo, Moundir continue de porter une vision passionnée du poker. Entre projets à venir et ambitions intactes, il laisse entrevoir de nouvelles annonces dans les mois à venir.