Isaac Hammouch publie « Le meurtre de Khashoggi », une analyse politique d’un crime emblématique

Près de huit ans après les faits, l’assassinat de Jamal Khashoggi continue de susciter interrogations et débats. Avec Le meurtre de Khashoggi, Isaac Hammouch signe un essai dense et engagé qui entend dépasser le récit factuel pour proposer une lecture politique et géostratégique de ce crime survenu le 2 octobre 2018 au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul.

L’auteur, qui s’inscrit dans une démarche d’analyse critique, aborde l’affaire comme un révélateur des tensions contemporaines entre pouvoir, diplomatie et droits fondamentaux. À ses yeux, l’élimination du journaliste saoudien ne peut être réduite à un acte isolé, mais doit être comprise dans un cadre plus large, celui d’une stratégie visant à neutraliser les voix dissidentes et à affirmer une forme d’autorité politique au-delà des frontières nationales.

S’appuyant sur un corpus de sources variées, mêlant rapports officiels, déclarations publiques et travaux d’investigation journalistique, Isaac Hammouch met en évidence les incohérences et les zones d’ombre qui entourent encore cette affaire. Cette approche documentaire nourrit une réflexion qui interroge la capacité des mécanismes internationaux à établir pleinement les responsabilités dans des dossiers impliquant des États puissants.

L’essai revient également sur le rôle des acteurs internationaux, en particulier des puissances occidentales, dont les réactions sont analysées à l’aune de leurs intérêts stratégiques et économiques. L’auteur souligne ainsi les tensions persistantes entre les principes affichés en matière de droits humains et les réalités diplomatiques, souvent marquées par des arbitrages complexes.

Au-delà du cas Khashoggi, l’ouvrage élargit la réflexion à la place des journalistes et des opposants dans les équilibres contemporains. Il met en lumière la fragilité de leur statut dans un environnement international où la raison d’État peut, dans certaines circonstances, primer sur les exigences de justice et de transparence.

Publié aux Éditions Code Humanité, ce livre de 118 pages s’inscrit dans une volonté de transmission et de clarification. Plus qu’un simple retour sur les faits, Isaac Hammouch propose une grille de lecture destinée à éclairer les enjeux d’un monde où la quête de vérité se heurte encore aux contraintes du pouvoir et aux logiques de la realpolitik.

Emma Ray