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À Bagnolet, à Saint-Denis, à La Courneuve, à Mantes-la-Jolie, jusqu’à Creil, Vénissieux ou Roubaix, une nouvelle France municipale s’installe, presque en silence, presque à bas bruit, mais avec une force politique redoutable…
Cette analyse est le fruit de mes recherches approfondies sur les questions sécuritaires en Guinée, menées avec rigueur depuis de nombreuses années. Fort d’une expertise acquise par l’observation constante des dynamiques de…
Le cinéma indépendant français sera à l’honneur ce vendredi soir avec la projection spéciale du film « En dérives », un long-métrage écrit et réalisé par Klaudia Lanka. Cette œuvre sensible propose une immersion…
Montesquieu voyait dans la vertu le principe cardinal de la République. Sans elle, écrivait-il, l’ambition dévorante et l’avarice finissent toujours par corrompre le corps politique. Lionel Jospin, à sa manière, incarna cette…
Le second tour des élections municipales de mars 2026 a livré bien plus qu’une photographie politique locale. Il a révélé une transformation plus profonde, plus inquiétante : celle du rapport de notre…