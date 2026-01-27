Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Cher Omar Harfouch, merci d’avoir accepté d’inaugurer la saison 2026 de notre rubrique quotidienne « Face à Michel taube ». J’ai tenu à vous proposer d’être le premier parce que vous incarnez une valeur…
En géopolitique, la confiance n’est pas une opinion. C’est un capital stratégique. Et ce capital, Donald Trump l’a dilapidé. Les derniers événements ne relèvent pas de l’erreur ou de l’improvisation ponctuelle. Ils…
Dans une campagne municipale parisienne dominée par les calculs d’appareils et les équilibres partisans, un phénomène plus discret mais révélateur se dessine autour de Sarah Knafo. Ce ne sont pas des investitures…
La lutte contre l’islamisation de la société française va nécessiter beaucoup d’audace de la part de nos politiques. L’adoption, à l’initiative de LR et notamment du député Eric Pauget, d’une résolution visant à…