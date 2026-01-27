Nous respectons votre vie privée

Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.

Edito

Trump : l’illusion dangereuse. Tribune d’Eric Gozlan.

Eric Gozlan : le sionisme n’est pas le Netanyahisme
En géopolitique, la confiance n’est pas une opinion. C’est un capital stratégique. Et ce capital, Donald Trump l’a dilapidé. Les derniers événements ne relèvent pas de l’erreur ou de l’improvisation ponctuelle. Ils…