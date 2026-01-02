Sur Europe 1, Radouan Kourak décrypte le serment sur le Coran de Zohran Mamdani, nouveau maire de New York

Aux premières heures de l’année 2026, Zohran Mamdani a été investi maire de New York City lors d’une brève cérémonie organisée dans la station de métro City Hall, la plus historique de Manhattan. Un événement commenté par Radouan Kourak, invité de Europe 1 dans l’émission « Christophe Bordet et vous », présentée par Christophe Bordet, jeudi 1er janvier 2026 entre 11h30 et 13h. Mamdani a prêté serment devant Letitia James, procureure démocrate de l’État de New York, connue pour avoir fait condamner Donald Trump pour fraude en 2024. Premier maire musulman de l’histoire de la ville, il a juré sur un exemplaire du Coran tenu par son épouse.

Vue de France, la scène peut surprendre. Sur le plan juridique, pourtant, rien d’illégal : la Constitution américaine n’impose aucun texte religieux pour le serment, qui peut être prêté sans livre, sur une constitution ou un ouvrage de droit. Le choix du Coran relève donc d’un acte strictement symbolique, pleinement assumé par l’élu.

Mais ce symbole s’inscrit dans une trajectoire politique revendiquée. Élu du quartier d’Astoria, bastion musulman du Queens, Zohran Mamdani a bâti sa campagne sur une identité militante, multipliant les messages communautaires et se présentant comme le premier maire musulman et immigré de New York. Membre des démocrates socialistes, courant d’extrême gauche hostile à l’économie de marché, il entend faire de la métropole un laboratoire idéologique mêlant wokisme, déconstruction et socialisme municipal.