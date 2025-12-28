Brigitte Bardot, Marine Le Pen et les chats.

paru le 9 août 2024

Dans une interview exclusive pour LCI et Darius Rochebin, Brigitte Bardot règle ses comptes avec Emmanuel Macron, tout en le suppliant d’intervenir pour faire libérer Paul Watson, ce défenseur des baleines menacé d’extradition vers le Japon par les autorités danoises.

Elle y assure que la Fondation Brigitte Bardot qui gère 11 206 animaux lui survivra.

Notre BB nationale, passée de pasionaria des hommes à égérie des bêtes, – tout un symbole d’un monde en profonde mutation ! – confirme ce que l’on sait déjà depuis plus de vingt ans : l’ancrage politique de la star au Rassemblement national. Jean-Marie Le Pen hier, Marine Le Pen aujourd’hui.

Elle se révèle fine éditorialiste politique. De droite mais nullement réactionnaire (je me souviens d’un courrier reçu lorsque je dirigeais Ensemble contre la peine de mort, nous demandant d’intervenir pour un condamné à mort afro-américain).

Mais nous retiendrons de cet entretien sur LCI une anecdote presque significative : Darius Rochebin rappelle à Brigitte Bardot que le jeudi 7 août c’est la journée internationale du chat. Or Marine Le Pen est, on le sait, éleveuse de chats. Elle en aurait plus d’une vingtaine. « Pour en avoir souvent parlé avec des concitoyens pas trop politisés mais sensibles à la chose publique, et bien entendu, à la cause animale, beaucoup de Français apprécient en Marine Le Pen son amour des chats et son respect des animaux ».

Cette donnée n’est pas mineure dans la construction d’une relation entre les Français et leur leader politique.

Si Marine Le Pen arrive un jour à l’Élysée, peut-être remplacera-t-elle les chiens traditionnels des Présidents de la République par un élevage de chats voire une ferme complète dans les jardins de l’Elysée. Avec comme conseillère principale à la cause animale et garde champêtre du Palais, notre Brigitte Bardot nationale.

Michel Taube