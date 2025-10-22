Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Dans le monde feutré mais stratégique des relations institutionnelles, rares sont les acteurs capables de concilier influence, transparence et vision internationale. C’est pourtant le pari réussi par AB Group, seule entreprise italienne…
Max Orville, bonjour. Vous avez été député européen et êtes président du MoDem Martinique et référent Outre-mer du MoDem. Merci de répondre à Opinion Internationale. Première question liée à l’actualité : que…
Souvent pointée du doigt pour l’autoritarisme de son président, l’appartenance de ce dernier aux Frères Musulmans et la répression politique qui s’abat – sous des prétextes divers contre son opposition, la Turquie…
Les mots ont un sens et Sébastien Lecornu, involontairement certainement, a décrit sa posture de la meilleure des façons. Il se dit « moine-soldat ». Qu’est-ce donc qu’un moine-soldat ? C’est l’expression consacrée pour désigner…