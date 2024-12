C’était un 13 décembre… 1920, Haribo est créé

Haribo est fondé en 1920 par Johannes « Hans » Riegel. Tout juste de retour du front de la 1ère Guerre Mondiale, celui-ci installe sa première usine de production dans son arrière-cour.

Il ne dispose que de maigres ressources au départ : un sac de sucre, une plaque de marbre, un tabouret, un four en briques, une bouilloire en cuivre et… un rouleau.

Riegel invente le tout premier bonbon gélifié très peu de temps après, en 1922 : le Gummibarchen (« petit ours gélatineux » en français). Nom dérivé de l’ingrédient épaississant utilisé, la gomme arabique.

Pour le commercialiser, il a un besoin d’un nom qui se retiendra bien dans l’esprit de ses clients. Il opte pour Haribo, une sorte d’acronyme provenant du nom de Riegel et de la ville où il vivait (à Bonn : HAns RIegel BOnn).

Si tout est parti de façon très artisanale, Haribo est aujourd’hui une multinationale connue dans le monde entier qui pèse lourd dans l’univers du bonbon.

La marque fabrique plus de 1 000 produits différents sur 16 sites de production dans 10 pays. Elle emploie plus de 7 000 personnes dans le monde et distribue sa production sur des marchés s’étendant du cercle polaire à l’Amérique du Sud en passant par l’Asie et les États-Unis.

Une entreprise qui dure et qui doit notamment son succès à l’esprit d’innovation qu’elle entretient depuis toujours avec par exemple désormais une version végétarienne, sans gélatine de porc.

Cependant, le sucre est toujours bien présent (trop!) puisqu’a priori Haribo a arrêté la commercialisation de ses bonbons sans sucre après la publication de rapports faisant état d’effets secondaires, notamment de troubles gastro-intestinaux, suite aux édulcorants utilisés.

A consommer donc… avec modération !