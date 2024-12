C’était un certain 1er janvier… 1622 : le jour de l’an est fixé au 1er janvier

L’adoption du 1er janvier comme début de l’année calendaire dans les pays catholiques à partir de 1622 a constitué un changement majeur.

Avant cette réforme, le 25 mars, jour de l’Annonciation, était utilisé comme début d’année, en raison de son importance religieuse. En 1564, le roi de France Charles IX avait déjà introduit le 1er janvier pour harmoniser le calendrier avec les pratiques commerciales et administratives par l’édit de Roussillon en 1564.

La décision du Saint-Siège d’étendre cette réforme à tous les pays catholiques a permis d’unifier le calendrier, facilitant ainsi les échanges commerciaux et les relations diplomatiques. Ce changement a également eu des répercussions culturelles, redéfinissant les traditions associées au Nouvel An et influençant les célébrations et résolutions qui perdurent encore aujourd’hui. En somme, cette réforme a non seulement modifié la structure du temps, mais a également enrichi la culture et la société.

