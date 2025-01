C’était un certain 7 janvier… 2015, l’attentat contre Charlie Hebdo

Le mardi 7 janvier 2025 marque les 10 ans de l’attentat contre Charlie Hebdo. Ce sera le premier des trois attentats de janvier 2015, avant l’assassinat d’une policière à Montrouge et la prise d’otage meurtrière de l’Hyper Cacher.

Alors que les dessinateurs et rédacteurs du journal satirique se retrouvaient pour la première conférence de rédaction de 2015, les frères Kouachi sont entrés dans les bureaux munis de fusils d’assaut et ont assassiné douze personnes, dont huit membres de la rédaction : Frédéric Boisseau, responsable d’opérations de maintenance, les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, la psychanalyste Elsa Cayat, l’économiste Bernard Maris, le correcteur Mustapha Ourrad, le policier Franck Brinsolaro et Michel Renaud, cofondateur d’un festival.

Un policier, Ahmed Merabet, a également été tué dans la rue pendant la fuite des deux terroristes d’Al-Qaïda, qui seront eux abattus par le GIGN deux jours plus tard.

Cet attentat a suscité une onde de choc non seulement en France, mais à travers le monde, mobilisant des millions de personnes lors des manifestations de « Je suis Charlie ».

Dix ans après les événements, un numéro spécial de Charlie Hebdo, des livres et des émissions rendent hommage aux victimes des attentats.

Mais dix ans après, où en sommes-nous ?

« On ne peut défendre honorablement que ce qu’on peut attaquer librement », déclarait Georges Clemenceau lors d’un débat sur le blasphème en 1881 au palais Bourbon. Il faut avoir le droit effectif d’attaquer, comme le droit effectif de défendre… En s’y opposant, on pave le chemin de l’autoritarisme.

Il est essentiel de réfléchir à l’importance de défendre nos valeurs fondamentales face à l’intolérance. La satire, bien que parfois controversée, est un pilier de la critique sociale et politique. En honorant la mémoire des victimes, nous devons également renouveler notre engagement envers la liberté d’expression, tout en promouvant le dialogue et la compréhension entre les cultures.