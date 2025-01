C’était un certain 6 janvier… 1887 : Sherlock Holmes paraît pour la première fois

Les polars en disent tant sur le monde et sur les hommes…

La première nouvelle mettant en scène Sherlock Holmes est intitulée « A Study in Scarlet » (Une étude en rouge), publiée en 1887 par Sir Arthur Conan Doyle.

Dans cette histoire, le célèbre détective londonien, Sherlock Holmes, fait la connaissance de son futur ami et biographe, le Dr John Watson. Ensemble, ils se lancent dans une enquête fascinante sur un meurtre mystérieux qui les mène à des révélations surprenantes sur le passé de la victime et sur un complot plus vaste.

Ce récit a non seulement introduit le personnage emblématique de Holmes, mais a également établi les bases du genre policier, captivant des générations de lecteurs avec son intrigue complexe et son analyse astucieuse.

C’est le début d’une série d’aventures qui continuera à fasciner le public à travers le monde !

MT