10H58 - dimanche 28 décembre 2025

Et Dieu créa… Bardot. C’était un certain 28 novembre 1956.

 

paru le 28 novembre 2024

Et le cinéma créa une star…

Icône du cinéma, la plus belle femme du monde, égérie de la cause animale…

Brigitte Bardot doit beaucoup au film qui a lancé sa carrière : Et Dieu créa la femme qui propulsa l’actrice au rang de star internationale, icône de la féminité et de la libération des mœurs.

Réalisé par Roger Vadim, le film fut un succès mondial, de New York à Tokyo en passant par Paris.

70 ans après, BB, « sublime bête humaine », est la Française la plus connue dans le monde.

Michel Taube

Directeur de la publication