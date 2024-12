Le Bitcoin à 100.000 dollars : la révolution numérique et l’ère Trump

Le 5 décembre 2024, le Bitcoin a franchi un seuil historique. Pour la première fois, cette monnaie virtuelle a atteint les 100.000 dollars, un chiffre impressionnant et symbolique. Une ascension fulgurante qui ne se résume pas à une simple fluctuation de marché, mais qui témoigne d’une transformation profonde du système financier mondial.

Le Bitcoin n’est plus cette étrange monnaie créée dans l’ombre par un certain Satoshi Nakamoto en 2008. Aujourd’hui, il incarne un phénomène mondial, un actif qui séduit des investisseurs du monde entier. Ce n’est pas un hasard si sa valeur a explosé depuis l’élection de Donald Trump. Le président américain, qui, dans son premier mandat, qualifiait les cryptomonnaies d’escroquerie, a complètement changé de cap. Il entend désormais faire des États-Unis « la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies ». Ce changement de discours n’est pas seulement une question de mode. C’est un choix stratégique qui rejaillit directement sur la monnaie numérique.

Depuis l’élection de Trump, le Bitcoin a pris près de 50 % de valeur. Et ce n’est pas tout : la récente annonce de la nomination de Paul Atkins à la tête de la SEC, l’organisme de régulation des marchés financiers, a mis le feu aux poudres. Atkins, un avocat républicain, est connu pour sa position favorable aux cryptomonnaies, ce qui a ravivé l’enthousiasme des investisseurs. Un ministre des cryptomonnaies ? Une réserve stratégique de bitcoins ? Autant de projets qui renforcent la légitimité de cette monnaie et pourraient bien changer le paysage financier américain.

Mais pourquoi un tel engouement pour le Bitcoin ? En termes simples, cette monnaie numérique a su capter l’attention de ceux qui cherchent à échapper aux systèmes bancaires traditionnels. Elle se veut plus rapide, plus décentralisée et surtout, elle offre une alternative à l’inflation et à la crise financière. Dans un monde où les gouvernements sont de plus en plus endettés et où la confiance dans les monnaies traditionnelles est ébranlée, le Bitcoin semble offrir une solution.

Le passage à 100.000 dollars n’est donc pas un simple coup de chance. Il marque le début d’une nouvelle ère, où les cryptomonnaies, longtemps considérées comme des gadgets pour initiés, deviennent une véritable alternative au système financier classique. Donald Trump, à travers ses décisions et son soutien à ce secteur, ouvre la voie à une révolution qui pourrait bien bouleverser les fondements mêmes de l’économie mondiale.

Sofiane Dahmani, chroniqueur