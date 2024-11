Protestation de l’Assemblée Mondiale Amazighe à l’encontre de l’hostilité des autorités militaires algériennes contre l’unité du Maroc

Nous avons reçu, avec une grande stupéfaction et un profond regret, l’annonce des autorités algériennes concernant l’organisation de ce qu’elles ont appelé « Journée du Rif ». Cette initiative provocatrice vise, de manière évidente, à semer la division et à fragmenter les liens entre les membres du peuple marocain, ainsi qu’à porter atteinte à son unité territoriale et historique.

Nous, à l’Assemblée Mondiale Amazighe, condamnons fermement cet acte hostile qui s’inscrit dans la série de provocations que l’État de l’Algérie ne cesse de perpétrer contre le Maroc. Cet acte reflète des intentions malveillantes visant à exploiter les questions amazighes de manière opportuniste, loin de toute bonne foi. Le peuple amazigh, qu’il soit du Rif ou des autres régions du Tamazgha (Afrique du Nord ou Grand Maghreb), a toujours été et demeure un symbole d’unité et de solidarité, défendant ses causes justes dans le cadre de la souveraineté de son pays et de son unité nationale.

Nous affirmons que toute tentative d’instrumentalisation du nom amazigh du « Rif » dans des agendas politiques douteux et malveillants ne trompera personne. Ces manœuvres ne réussiront ni à ébranler les liens solides unissant les populations rifaines aux autres composantes du peuple marocain et de Tamazgha, ni à affaiblir les luttes du Mouvement Amazigh en faveur de la justice sociale et de la reconnaissance des droits culturels et identitaires légitimes.

Nous appelons également les autorités algériennes à cesser d’exploiter les questions amazighes pour servir leurs objectifs hostiles contre le Maroc. Nous les exhortons à se concentrer sur les véritables préoccupations de leur peuple, au lieu de s’ingérer dans les affaires d’autrui et de tenter de semer la discorde entre les nations.

Ainsi, nous déclarons à l’opinion publique nationale et internationale :

Notre condamnation absolue de cette manœuvre, qui reflète les intentions hostiles de l’Algérie à l’égard du Maroc et de son unité territoriale. Notre attachement indéfectible à l’unité nationale et territoriale du Maroc, qui rassemble ses différentes composantes culturelles et identitaires, avec en premier lieu l’identité amazighe. Notre appel aux Mouvements Amazighs de Tamazgha à rejeter toute tentative d’instrumentalisation de la cause amazighe dans des agendas politiques qui alimentent la division et l’hostilité. Notre confirmation que la véritable lutte amazighe repose sur des principes d’unité, de fraternité et de solidarité entre les peuples, et non sur la propagation de divisions ou la soumission à des agendas douteux.

En conclusion, nous réaffirmons que le Rif restera une partie intégrante du tissu national marocain, et que l’amazighité demeurera un symbole d’unité et de cohésion entre les fils et les filles de cette nation de Tamazgha.

Rachid RAHA, Président de l’Assemblée Mondiale Amazighe