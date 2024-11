Si vis Pacem, para bellum… Bellum parare, Ludere ! Tribune de Max Himm

Si tu veux la paix, prépare la guerre… Pour préparer la guerre, joue !

Le jeu DUEL TACTIQUE révèle une nouvelle méthode pédagogique désormais déployée au sein des enseignements de l’Ecole de guerre et de l’Ecole supérieure des officiers de réserve (ESORSEM).

À l’aune de menaces plus denses et directes sur la sécurité de l’Europe, l’Armée de Terre Française doit conforter sa place de leader militaire européen, ce qui implique la maîtrise du combat inter-armes et du commandement tactique.

Dans une société toujours plus numérique, où le virtuel et l’écran déresponsabilisent et réduisent l’intelligence collective, le jeu DUEL TACTIQUE défend son modèle « jeu de société » avec des joueurs rassemblés autour d’une table, une carte, un dé, des unités tactiques et une mission à remplir.

Alors que la maîtrise du combat inter-armes nécessite de longues années de formation aux officiers d’Etat-Major pour assimiler les caractéristiques de chaque capacité militaire et les méthodes et procédures de commandement en Etat-Major (la Medot), le jeu DUEL TACTIQUE offre un canevas étonnement simple pour permettre en une poignée d’heures de mettre en œuvre l’art militaire, y compris par des profanes.

En quelques minutes, chacun perçoit les enjeux d’une manœuvre combinée qui concentre les effets et offre l’acanthe tactique pour prendre l’ascendant sur l’ennemi.

Outil de rayonnement, le jeu DUEL TACTIQUE est aussi un formidable outil de cohésion dans les capacités offertes de réunir les officiers d’Etat-Major dans une véritable posture de travail commun livrant à la réflexion de tous l’enjeu de la décision de commandement impliquant de choisir parmi des moyens toujours trop limités.

Dans l’action de jeu, chaque cellule dépasse sa propre approche pour intégrer une vue globale de la situation et des capacités de la brigade ou de la division déployée. La logique de jeu amène chacun à dépasser ses actes réflexes pour se plonger dans la véritable plus-value attendue de l’officier d’état-major pour s’inscrire dans le but à atteindre.

Parce que la réalité de terrain n’est jamais exactement conforme au renseignement recueilli, l’aléa du lancé de dé apporte la proportion d’incertitude pour choisir la manœuvre la plus optimisée et dépasser l’imprévu et la réaction ennemie.

Développé depuis 3 ans par le Commandant Antoine Bourguillau au sein du Commandement du Combat du Futur (créé en juin 2024), le jeu DUEL TACTIQUE permet à la France de combler un certain retard sur les armées anglo-saxonnes qui intègrent le Wargaming depuis longtemps, mais peut-être pas avec les qualités de cohésion, la simplicité, l’impact et l’efficacité permises par le jeu DUEL TACTIQUE.

Après un déploiement dans les Etat-Major français, le jeu a l’ambition d’offrir une version grand public qui, sans nul doute, participera bien plus au développement de l’esprit de défense que bien des actions de rayonnement habituelles.

Max Himm