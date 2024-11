C’était un certain 26 novembre… 1755 : Inauguration en grandes pompes de la place Stanislas

C’était un certain 26 novembre… 1755, du vin coule aux fontaines quand Stanislas inaugure une des plus belles places du monde faisant de Nancy la ville aux « portes d’Or ».

La place Stanislas, qui ne prendra son nom qu’en 1881, fait partie d’un ensemble XVIIIe, classé au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1983, et composé de 3 places dont les places de la Carrière et d’Alliance et l’Arc de Triomphe.