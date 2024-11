C’était un certain 24 novembre… 1859 : Darwin publie L’Origine des espèces

L’homme descend du singe et risque fort d’y retourner s’il continue à croire à autant de fakes.

Le 24 novembre 1859 sortait en librairie à Londres De l’Origine des espèces par la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Charles Darwin, connu des seuls spécialistes, remporta un succès immédiat. Ses théories développées allaient bouleverser le dogme d’une nature immuable depuis la création du monde.

Aujourd’hui, 24 novembre 2024, nous pouvons nous poser cette question : un Darwin émergerait-il encore longtemps dans un monde où le savoir, l’effort, la recherche, l’exigence de rationalité et de vérité sont balayés en brèche par des complotistes et des semeurs de fake-news ? Jamais autant de personnes n’ont cru que la terre est plate et que l’homme a été créé par Dieu. D’ailleurs, Darwin ne serait-il pas lui-même une fake !

Michel Taube