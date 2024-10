C’était un certain… 26 octobre 1965 : les Beatles étaient faits membres de l’Ordre de l’empire Britannique par la reine Elizabeth II

Cela s’appelle l’amour vache !

En 1965, la reine d’Angleterre (paix à son âme) décorait le groupe de pop rock music le plus connu au monde, reconnaissant l’apport immémorial des Beatles à la culture mais aussi à l’économie britanniques.

Quatre ans plus tard, dans la dernière chanson de leur dernier album « Abbey Road », les Beatles tiraient leur révérence avec une petite chansonnette, « Her Majesty » , qui se terminait ainsi :

Her Majesty’s a pretty nice girl,

But she doesn’t have a lot to say

Her Majesty’s a pretty nice girl

but she changes from day to day

I want to tell her that I love her a lot

But I gotta get a bellyful of wine

Her Majesty’s a pretty nice girl

Someday I’m going to make her mine, oh yeh,

Someday I’m going to make her mine.

C’est cela aussi l’esprit pop-rock !

Michel Taube