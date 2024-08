Hommage à Pierre Célestin Ndong Ondo : un grand Homme nous a quittés. La Tribune de ses enfants

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre cher père, un homme qui a profondément marqué nos vies et celles de tant d’autres.

Le 13 août 2024, il s’est éteint, laissant derrière lui un vide immense, mais aussi un héritage inestimable de valeurs et d’accomplissements qui continueront de vivre en nous.

Les obsèques ont eu lieu le samedi 24 août dans sa demeure, le lieu de tant de souvenirs d’enfance. C’est là, où nous avons vu défiler toute la vie de notre père jusqu’à son dernier jour, que nous lui avons rendu un dernier hommage.

Né au Gabon, notre père, Ndong Ondo Pierre Célestin, est venu au monde le 13 mars 1949 à Donguila. Il a été un acteur majeur de la vie politique et journalistique gabonaise, notamment en tant qu’ancien Directeur de la Rédaction et de la Publication du quotidien L’Union dans les années 70. Grand homme politique auprès du défunt président Omar Bongo, il a assumé de multiples responsabilités : Haut-Commissaire, Conseiller spécial d’Omar Bongo Ondimba, Conseiller politique de Casimir Oye Mba, ancien Premier ministre gabonais, ainsi que de Jean Eyeghe Ndong, également ancien Premier ministre. Il a été Conseiller départemental du Komo Mondah, Directeur général de l’ANPAC et de l’Éducation populaire. En politique, il a servi comme Secrétaire départemental du Parti Démocratique Gabonais (PDG).

Notre père incarnait cette France-Afrique dont nous entendions tant parler. Nous étions emplis de fierté de voir son nom figurer sur le Mémorial du Gabon et dans divers documentaires sur la France-Afrique.

Papa a mené une vie exemplaire, se consacrant à sa famille, à son pays, et à sa passion pour le journalisme et la politique. Reconnu pour son talent, il a été un journaliste de renom, un politicien respecté et un orateur exceptionnel, dont la voix a résonné bien au-delà des frontières du Gabon. Il était un homme de conviction, de courage, et d’une grande intégrité. Les nombreux témoignages que nous recevons confirment l’ampleur de sa légende. Il a inspiré par sa résilience et sa détermination, des traits qui ont toujours défini sa vie. Aujourd’hui, bien qu’il nous ait quittés, son esprit reste vivant à travers les souvenirs qu’il nous laisse, les leçons qu’il nous a enseignées, et l’amour qu’il a semé tout au long de son parcours.

Nous sommes fiers d’avoir été ses enfants ; fiers de porter en nous l’héritage d’un homme qui a tant donné, non seulement à sa famille, mais aussi à son pays. Ses petits-enfants, qui l’admiraient tant, garderont à jamais l’image d’un grand-père aimant et bienveillant.

Papa, tu as accompli ta mission sur cette terre de manière grandiose. Bien que ta présence physique nous manque cruellement, nous savons que tu as enfin trouvé la paix. Nous continuerons à honorer ta mémoire en vivant selon les principes que tu nous as inculqués, et en poursuivant les rêves que tu as nourris pour nous. Ton destin politique a suivi le cours et le sort du Gabon dans son ensemble mais à l’heure de la mort et de la vie éternelle, la compassion doit nous inciter à nous tourner vers l’avenir et aider le Gabon à grandir et à avancer.

Que le souvenir de notre père continue de briller au travers de nous tous.

Repose en paix, Papa. Nous t’aimerons et nous te pleurerons jusqu’à notre fin.

Eurydice Lilas, Anémone Aricie, Jowane Ulrich, Johan Ruzael, Claire Bérénice, Morgan Ylan et Cassandre