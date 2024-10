« A la découverte de la République du Congo au fil de l’eau » : un voyage iconographique pour éveiller nos consciences.

Il nous regarde droit dans les yeux, ce gorille des plaines occidentales. Au fil des eaux du Bassin du Congo, on peut le deviner nous scrutant dans la forêt impénétrable. Nous voudrions lui donner un nom mais retenons-nous de cette tentation anthropomorphique pour lui laisser son intimité. C’est aussi cela le respect de la biodiversité.

Ce gorille, roi de la forêt et symbole universel, les Éditions Marque-Pages et son éditeur Michel Duplessier le mettent à l’honneur dans un livre – monumental, aux sens physique et symbolique du terme : A la découverte de la République du Congo au fil de l’eau.

Comme l’écrit Anne Bassi, auteure des beaux textes de cet ouvrage à lire et à offrir, ce gorille « se meut avec une autorité silencieuse et porte sur son dos la marque de son rang, tant son pelage est couronné d’une lueur argentée. Ce patriarche, ce colosse de la forêt est un symbole de la nature sauvage. Et dans l’intimité de la canopée son regard observe le monde avec contemplation. »

Bien plus qu’un livre, vous découvrirez un extraordinaire album photos, d’une qualité artistique à couper le souffle tant les clichés transpirent le vivant, celui de la forêt congolaise, deuxième poumon vert de la planète après l’Amazonie.

Chaque cliché du talentueux Thierry Foulon nous immerge dans les forêts et réserves naturelles de ce pays fascinant d’Afrique centrale. Son regard averti sublimé par son objectif nous embarque au travers de 242 pages dans des lieux d’une rare beauté, souvent inaccessibles par la route. C’est ainsi que nous faisons la connaissance, non seulement des gorilles des plaines, mais aussi des grands éléphants, des buffles d’eau et autres congénères tous aussi emblématiques de cette forêt luxuriante. Au fil de pages, nous parcourons des réserves naturelles pour découvrir des sites remarquables tels que la réserve d’Odzala Kokoua.

C’est de sa plume que Denis Sassou N’Guesso, président du Congo, préface ce beau-livre-collection. Fervent défenseur de l’environnement et leader de la diplomatie verte mondiale dont il a accueilli un Sommet mondial des Trois bassins en 2023, le président congolais signe ici un nouvel acte de résistance, indispensable à l’éveil des consciences pour protéger son territoire de la déforestation. Il nous avait reçu l’année dernière pour délivrer ce message visionnaire : « ne parlez plus d’Afrique noire, c’est l’Afrique verte qui se dresse désormais ».

La beauté des paysages magistralement restituée par ce livre ne doit pas nous faire oublier leur immense fragilité et notre indiscutable responsabilité à les préserver : deux millions de kilomètres carrés, sanctuaire d’une exceptionnelle diversité, 10% des espèces vivantes sur terre, écosystème unique et fragile, séquestrant chaque année six fois plus de CO2 que l’Amazonie.

Michel Duplessier et son équipe avaient produit en 2023, et projeté en avant-première mondiale lors du Sommet des Trois bassins à Brazzaville, un film événement de 8 mn, véritable documentaire court métrage, qui avait en quelque sorte annoncé le livre.

« À la découverte de la République du Congo au fil de l’eau » est un voyage iconographique sublime, mais pas seulement. Son ambition va bien au-delà : sauvegarder l’un de nos derniers sanctuaires naturels pour assurer la survie des espèces, dont la nôtre.

Michel Taube et Géorgia Sarre-Hector

LIVRE GRAND FORMAT : 275X375 MM

242 PAGES

PRIX PUBLIC : 39,90 EUROS

MARQUE-PAGES ÉDITIONS est spécialisé dans l’édition de beaux livres référence et de beaux livres-objets. Marque-pages, qui entame sa troisième décennie d’existence, s’est rapprochée des éditions du Layeur, a publié des « classiques du genre », des beaux livres consacrés aux grands artistes de la chanson française et du cinéma comme Serge Reggiani, Georges Moustaki, Renaud, Lino Ventura ou Claude François. Les Éditions ont également été remarquées à l’occasion de la parution de beaux livres dans le domaine de l’architecture et du design.