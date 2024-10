Lettre testament du Major-général, Ben Zusman, unité Handassa Kravit, tombé à l’âge de 22 ans, le 10 décembre 2023 en Israël

Je vous écris ce message sur le chemin de la base. Si vous lisez ceci, c’est que quelque chose a dû m’arriver. Comme vous me connaissez, il n’y a probablement personne de plus heureux que moi en ce moment.

Ce n’est pas pour rien car j’étais sur le point de réaliser mon rêve, je suis heureux et reconnaissant du privilège que j’aurais de défendre notre belle terre et le peuple d’Israël.

Même s’il m’arrive quelque chose, je ne vous permets pas de sombrer dans la tristesse. J’ai eu le privilège d’accomplir mon rêve et ma vocation. Et vous pouvez être sûr que je vous regarde d’en haut et que je souris. Je vais probablement m’asseoir avec grand-père et nous allons nous raconter nos vies, chacun parlera de ses expériences, de ce qui a changé entre les guerres de son époque et la mienne. Peut-être que nous parlerons un peu de politique et je lui demanderai ce qu’il pense.

Si vous devez faire ma Chiva*, faites-en une semaine avec la famille et les amis, en vous amusant. Qu’il y ait de la nourriture de la viande. Bien sûr des bières, des boissons sucrées, des pépites du thé. Et bien sûr des gâteaux de maman. Faites des blagues, écoutez des histoires, rencontrez tous mes autres amis que vous n’avez pas encore vus. Vraiment ? Je vous envie, j’aurais voulu m’asseoir avec vous pour voir tout le monde.

Un autre point très, très important. Si, D’ nous en préserve, je tombe en captivité, vivant ou mort, je refuse qu’un soldat ou un citoyen soit blessé à cause d’un accord pour ma libération. Je ne vous permets pas de mener une campagne ou de lutter pour cela. Je ne suis pas d’accord que des terroristes soit libérés en aucun cas, et sous aucune forme ou transaction. Respectez mes volontés s’il vous plaît.

Je le répète j’ai quitté la maison sans jamais avoir été appelé en tant que réserviste. Je suis très fier de ma mission et j’ai toujours dit que si je devais mourir, j’aimerais que ce soit pour défendre mes concitoyens et mon pays.

Jérusalem, je t’ai confié des gardiens. Qui aurait cru qu’un jour je serais l’un d’entre eux ?

Texte lu par Monsieur Philippe Lévy, lors de l’hommage organisé à Paris le 6 octobre 2024

*Période recouvrant les sept jours suivant les obsèques dans le judaïsme.