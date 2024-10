Pour les avocats de victimes, le 7 octobre est un génocide commis par le Hamas et doit être poursuivi comme tel par la CPI.

Et Me François Zimeray et Me Jessica Finelle de conclure à la matérialité et à l’intentionalité caractérisées du génocide : « L’intention génocidaire doit porter sur la destruction de tout ou partie d’un groupe, identifié en raison de sa race, de son ethnie, de sa religion, de sa nationalité, avec l’intention d’en détruire une part substantielle, mesurée au regard de sa taille globale et du contrôle exercé par l’auteur du génocide sur une zone géographique donnée. Elle se déduit d’un faisceau d’indices mêlant les paroles aux actes. En application de ce cadre juridique, les attaques du 7 octobre 2023 relèvent manifestement de la qualification de génocide et de tentative de génocide. »

Cette procédure judiciaire ne fait que commencer. Le 3 novembre 2023, onze familles de victimes israéliennes des attaques du 7 octobre adressaient une communication au Bureau du Procureur de la CPI dénonçant les faits commis par le Hamas, susceptibles de revêtir la qualification de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.

Le 17 novembre 2023, plusieurs de ces familles, accompagnées de leurs avocats, étaient reçues par le Procureur et son équipe. Les victimes faisaient le récit au Procureur de la disparition de leurs proches, fournissaient des éléments de preuve à son équipe, les invitaient à se rendre sur place pour investiguer et exhortaient le Procureur à solliciter des mandats d’arrêts contre les principaux dirigeants du Hamas.

Après s’être rendu en Israël en décembre 2023, le 20 mai 2024, Karim Khan annonçait avoir déposé une requête aux fins de délivrance de mandats d’arrêt à l’encontre de trois hauts dirigeants du Hamas.

Crime contre l’humanité, pogrom, génocide, terrorisme ? Le 7 octobre révèle dans sa tragédie la nature totalitaire de l’entreprise d’une organisation terroriste, théocratique et islamiste dont l’objectif est de soumettre et d’éliminer non seulement un Etat, Israël, un peuple, les juifs, une civilisation, l’Occident.