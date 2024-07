Notre série d’été : un tour du monde touristique et politique. Etape 11 : Tunisie, Sidi Bouzid : là où un grain de sable a changé la face du monde

Jusqu’au 29 août, Opinion Internationale vous invite à un tour du monde estival : chaque jour, nous vous proposons de visiter un site touristique qui est aussi un lieu de mémoire, un moment où s’est jouée l’histoire de nos libertés.

Aujourd’hui, Sidi Bouzid en Tunisie, là où un grain de sable a changé la face du monde.

On aurait parlé de bruissement de papillon si cela n’avait été tragique. C’est au centre de la Tunisie, dans une région presque oubliée, à 300 kms de Tunis (comptez une journée de traversée), que le jeune commerçant ambulant Mohamed Bouazizi est mort le 16 décembre 2010, immolé par le feu en réaction à la saisie de ses marchandises par la police locale. Son sacrifice entraîna une révolte populaire qui aboutira le 14 janvier 2011 à la chute du président Ben Ali et au déclenchement des printemps arabes.

Ces évènements ont engagé la Tunisie dans une transition démocratique exemplaire et les touristes sont revenus dans une des plus belles destinations de la Méditerranée. La découverte de Carthage et de la Médina dans le Grand Tunis, de Monastir et de son Mausolée, des arènes d’El Jem ou de la ville sainte de Kairouan, des plages de Djerba ou du désert du grand sud ne doivent pas dispenser d’une traversée de contrées plus reculées du pays. La Tunisie s’est d’ailleurs engagée dans un programme de développement du tourisme régional.

La ville de Sidi Bouzid accueille chaque année un festival d’été au mois de juillet (qui se double d’un festival de littérature), et depuis 2011, d’un festival de la révolution « pour la liberté et la dignité » en décembre. Un passage pour penser à ce grain de sable qui changea le cours de l’histoire..