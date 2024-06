Et si nos porte-drapeaux c’étaient eux ! Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #37 de Frédéric Brindelle

Une liste de 14 champions a été révélée le 13 juin au CNOSF. Elle révèle l’identité des candidats pour assurer le rôle de porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture de nos Jeux Olympiques.

Elle résulte du choix des fédérations souhaitant mettre en valeur leurs plus prestigieux champions. Difficile de ne retenir que deux noms, nécessairement une femme et un homme.

Quels seraient les deux candidats idéaux ? Regrettons d’abord l’absence de handballeurs, pourtant champions olympiques en titre chez les garçons et les filles. Dans l’impossibilité de proposer Nikola Karabatic, son icône (voir éditions précédentes), la Fédération ne présente aucun homme, ce qui peut s’expliquer par le calendrier qui place le premier match de la France, le lendemain de la cérémonie. Il serait suicidaire de faire défiler l’équipe si près de la compétition. Ce n’est pas le cas pour les filles. Rien n’empêchait, une joueuse de porter le drapeau… Mais laquelle ? Le risque inévitable de créer des jalousies s’ajoute à celui bien connu et fréquent, d’affaiblir la performance du porte drapeau, déconcentré par sa responsabilité (l’exemple de Richardson en 2004 reste en travers de la gorge de la fédération).

Revenons à l’élection de l’homme et de la femme capables d’endosser cette lourde responsabilité sachant que le vote aura lieu les 9 et 10 juillet par les seuls les athlètes officiellement qualifiés pour la compétition.

– Exceptée la basketteuse 3X3, Laëtitia Guapo, représentante d’une discipline qui cherche encore à s’installer dans l’Olympisme, toutes incarnent une certaine tradition de porte-drapeau.

– Un peu trop d’ailleurs pour Romane Dicko, immense championne de judo qui en cas de désignation, s’ajouterait à une liste de 4 judokas élus sur les 10 dernières éditions.

– Même sanction pour l’escrimeuse Pauline Ranvier (3 escrimeurs ont porté le drapeau lors des 10 olympiades passées).

– Wendie Renard, la footballeuse, traîne un palmarès vierge de toute médaille et incarne un sport dont la fédération internationale se démarque du mouvement Olympique (certes pour la sélection masculine).

– La nageuse Charlotte Bonnet, capitaine de notre prestigieuse équipe de natation n’affiche cependant pas une réussite Olympique digne d’un porte-drapeau.

– Le match se resserre. Entre « mamans ». Mélina Robert-Michon, la lanceuse de disque, Camille Lecointre pour la voile, réussissent une carrière Olympique étonnamment longue et ornée de médailles.

– Je donnerais toutefois ma préférence à une troisième candidate au profil similaire, qui elle, a remporté l’or et qui maîtrise la communication médiatique, la boxeuse Estelle Mossely : « les Jeux ont changé ma vie » déclarait-elle face à la presse cette semaine. Elle mérite de porter le drapeau.