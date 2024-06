« Nous sommes dans les préparatifs finaux, nous sommes très confiants ». David Lappartient, président du CNOSF, Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #35 (épisode 2) de Frédéric Brindelle

David Lappartient, nous connaissons désormais les athlètes candidats pour être porte-drapeaux, c’est un moment important, symbolique. Est-ce que ces 14 candidatures pour les Jeux olympiques et 4 pour les Jeux paralympiques, vous rendent fier et heureux ?

Il y a beaucoup de candidats et ils sont tous exceptionnels. On a de très grands champions, des gens avec des personnalités totalement différentes. Ce sera aux athlètes de décider, et je suis très heureux qu’on ait un choix assez large de 14 athlètes, 6 hommes, 8 femmes, provenant de 10 sports différents. Quels que soient les deux gagnants, ce seront des fabuleux ambassadeurs.

Comment travaillez-vous en ce moment ? Je ne vous demanderai pas évidemment votre avis sur la dissolution de l’Assemblée Nationale, ce n’est pas le propos. En revanche, ça complique forcément un peu votre travail à 43 jours du début des Jeux ?

Pour les Jeux olympiques de Paris 2024, j’en parlais tout avec Tony Estanguet, assez peu finalement, car si à 43 jours des Jeux, on n’est pas prêts, on ne le sera jamais. Toutes les décisions ont été globalement actées, le dernier conseil d’administration a eu lieu, nous sommes dans les préparatifs finaux, nous sommes très confiants. Il peut effectivement y avoir quelques difficultés, on voit les manifestations qui ont lieu, qui mobilisent des forces de police. On appelle naturellement tout le monde au calme. Ça peut nous contrarier un peu dans la délivrance des documents pour la candidature aux Jeux olympiques d’hiver de 2030. Mais d’une manière générale, il y a une continuité quand même de ce qui est fait, nous sommes pleinement concentrés sur la réussite de ces Jeux.

Le mouvement sportif s’était prononcé lors des dernières élections présidentielles, avec notamment un soutien pour le candidat Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Est-ce que vous alertez le mouvement olympique et les athlètes pour leur dire, attention, on ne se positionne pas politiquement dans ce moment qui va forcément être charnière ?

Je pense que ce n’est pas seulement en ce moment que ce n’est pas notre rôle. Chaque citoyen, chaque athlète, chaque dirigeant peut avoir son avis. Il est tout à fait légitime qu’il l’exprime des manières dont il a envie de l’exprimer. Mais quand on parle du mouvement sportif dans son entier, quand on parle du CNESF lui-même, nous appliquons la charte olympique. Cela veut dire que nous sommes un organe politiquement neutre et qui doit respecter celles et ceux qui sont élus, qui sont le fruit du résultat des votes. Pour nous, la neutralité est la condition du maintien de notre unité. Nous avons 16 millions de licenciés, il y a fort à parier que ces 16 millions de licenciés aient aussi des opinions aussi diverses que celles qui se sont exprimées dimanche dernier. En revanche, ce qu’on peut voir, c’est le passage de la flamme olympique avec des centaines de milliers de personnes, c’est bien la preuve que quel que soit le vote des uns et des autres, le sport rassemble. J’estime que si nous devions sortir de notre neutralité, on mettrait en danger notre unité. Donc nous n’avons pas, pour ce qui est du mouvement sportif, de consigne de vote à passer.

David Lappartient, revenons sur la candidature de la France pour les Jeux d’hiver 2030. Vous êtes du genre à assumer plusieurs responsabilités, rien ne vous fait peur, mais quand même ! Vous ne craignez pas un petit peu que cet épisode politique ne trouble cette candidature ? Vous l’avez laissé entendre lors de la conférence de presse.

Je reste confiant parce que je n’ai pas vu dans les partis, quelles que soient celles et ceux qui prétendent gouverner, d’hostilité à l’égard de la candidature française aux Jeux olympiques d’hiver de 2030. Donc je n’ai pas de doute que ce sera confirmé, quel que soit le gouvernement qui sera issu des élections législatives. D’autant plus qu’un accord de principe a été atteint entre l’État et les régions sur les contributions des uns et des autres. Donc je reste confiant sur le fait que la candidature sera délivrée pour le 24 juillet.

Merci beaucoup.