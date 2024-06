Ils sont hors sol ! Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #33 de Frédéric Brindelle

1992, l’Union Européenne et son marché unique, libéralise l’éco système du foot.

Avec l’arrêt Bosman, chaque joueur communautaire peut évoluer librement dans l’équipe étrangère de son choix. Des clubs Néerlandais, Portugais, Ecossais, Polonais, Tchèques, Bulgares, autrefois favoris des compétitions Européennes, sombrent par manque de moyens, incapables de conserver leurs meilleurs joueurs, happés par les fastes des 4 puissants : l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie.

La France, souvent asphyxiante par son fétichisme de la fiscalité, place ses clubs dans la catégorie des « moyens riches ». Moins aisés que ses 4 riches homologues (servis par une législation plus incitative sur la surenchère financière), le foot Français aligne des équipes compétitives mais rarement finalistes des coupes d’Europe.

Pour réduire les écarts de budget et recruter de meilleurs joueurs, Canal+ finance, toujours plus, par ambition et aussi par contrainte. Concurrencé par des Chaînes de télévision (TPS), un pays (le Qatar) ou des multinationales (Orange, Amazone…), le Groupe Canal+ résiste tout en déplorant l’attitude de la ligue, qui ouvre systématiquement ses bras à ces luxueuses sirènes éphémères appâtées par le gain. Nonobstant leurs liens historiques et fondateurs. Fréquemment la Ligue tourne le dos à Canal+ qui pourtant revient, les bourses pleines, parfois obligée de licencier du personnel pour rentrer dans ses comptes.