Quelle Europe ? Dans les yeux de Paris 2024, la chronique (#33) de Frédéric Brindelle

L’Allemagne, saignée par la réminiscence d’une extrême droite qui traumatise la planète entière, (à cause de son histoire, notre voisin et ami reste sous intraveineuse, c’est une incontournable évidence), vient de défrayer la chronique. La célèbre chaîne de télévision, ARD, a publié un sondage sur « le nombre de joueurs blancs en sélection ». Joshua Kimmich, joueur vedette « blanc », a qualifié cette enquête d’ « absolument raciste ».

La suissesse Mujinga Kambundji, l’espagnol Mohamed Attaoui, le portugais Tsanko Arnaudov ou encore l’irlandaise Rhasidat Adeleke, confirment une tendance inexorable, voulue par la seule volonté humaine. Des parents d’origine différente se sont mariés. Leurs enfants métissés sont devenus sportifs, la richesse de leurs différentes origines les a hissés sur les podiums. La France, le Brésil, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, le Canada, vivent avec cette évidence depuis des décennies. Les Italiens, Allemands, Espagnols, Danois… nous rejoignent. Partout, auréolés d’une médaille, rayonnent des athlètes, des humains, fiers de fredonner l’hymne national de leur pays. Quelle que soit leur race. Le suédois dont le grand père fut Kenyan, semble réussir dans les disciplines de fonds depuis son inscription au club de Stockholm, dès son plus jeune âge. Il porte les couleurs jaunes et bleues sur son corps frêle, typique des coureurs de l’Afrique des grands plateaux. Pendant ce temps, son compatriote, Armand Duplantis trône sur la perche mondiale. Un look à la suédoise, « bien blanc », formé par les américains, depuis toujours. Dans les deux cas, c’est la Suède qui gagne. Est-ce une victoire de la formation, de la génétique, de l’état civil, de l’amour extracommunautaire ? Peu importe et c’est devenu une évidence. Le sport conceptualise la crise identitaire et migratoire. Notre monde se mêle, s’aime parfois. Si j’épouse une japonaise, moi le titi francilien, j’aurai des enfants aux yeux bridés, français et peut-être champions de triathlon.