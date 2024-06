Tous au club France ! Dans les yeux de Paris 2024, la chronique (#32) de Frédéric Brindelle

La France porte traditionnellement une attention toute particulière sur le choix de son implantation. En bord de la Tamise à Londres, dans le port du Pirée à Athènes, à proximité de la place Tianemen à Pékin. Le lieu doit éblouir et fédérer. La lutte féroce pour élire la meilleure demeure possible, oblige les comités nationaux olympiques à anticiper des mois avant le début des épreuves.

Pour Paris 2024, vous imaginez aisément l’enjeu que revêt la désignation du lieu d’accueil du Club France. Le choix s’est toutefois avéré assez restreint puisque chaque site prestigieux de la capitale héberge déjà les compétitions. La France a donc opté pour un endroit singulier où « à 5 heures, quand Paris s’éveille » selon Jacques Dutronc, on y tranchait le lard… La Villette. Construits en 1867 sur décision de Napoléon III et du préfet Haussmann, les abattoirs de la Villette laissaient échapper quelques hurlements de bovins et de volailles, jusqu’en 1974. La Villette distillera en cet été 2024, des hurlements festifs. Devenu le parc de la Villette, l’endroit attire des foules très diverses, tout au long de l’année. Situé dans le Nord Est de la capitale, entre une sortie étriquée de périphérique, une gare routière, un enchevêtrement de rails de tramway, les voitures s’y immobilisent, sous une pluie de Klaxons abrutissant les soirs de spectacles.

Idéal et conforme à la philosophie de ces Jeux Olympiques ! Ce vaste territoire de 55 hectares, accessible uniquement par transports en commun, mêle des édifices inspirant comme la Cité des sciences et de l’industrie, le cinéma la Géode, la Cité de la musique, le Zénith de Paris, les jardins thématiques…

Le club France siègera au sein de La légendaire grande halle, composée de la nef (9 000 m2), de l’espace Charlie-Parker (4 000 m2), de 4 studios et 8 balcons et de la salle Boris Vian. Tous les médaillés tricolores y défileront lors des « cérémonies des victoires ». Tous les jours, de 10h à 2h, le public tentera de s’y frayer une place, les partenaires et autres entreprises ambitieuses y recevront, petits fours en main, leurs clients préférés. Les médias détenteurs de droits (France TV, Eurosport, RMC, Radio France) y réaliseront leurs émissions. Le club, animé par la championne de patinage artistique, dirigeante sportive et épouse de Jean Dujardin, Nathalie Péchalat, annonce une programmation riche tant sportive qu’artistique. La diffusion des épreuves s’y fera sur écran géant. Les 130 fédérations sportives françaises, dispenseront des initiations à leur pratique, partout dans le parc. Les visiteurs assisteront à des activités artistiques en pleine journée, à des concerts en soirée, pendant les 27 jours de Jeux Olympiques et paralympiques.

Avec ou sans billet pour les compétitions, tout le monde y est bienvenu pour communier avec les athlètes français.

Des cours collectifs, animés par des coachs sportifs, des ateliers de baby-gym, des démonstrations d’athlètes exceptionnels seront également proposés. Des DJ’s occuperont la place en permanence tous les jours de 19h à 1h30.