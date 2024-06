Paris 2024, le chef d’œuvre en péril. Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #31 de Frédéric Brindelle

Nous n’imaginions pas ajouter un tel obstacle à la mission déjà colossale.

L’épreuve relève désormais de « l’ultra trail, super XXL, mort ou vif ».

Voici le défi : – Tu organiseras les Jeux Olympiques tout en tenant le rôle de foudre de guerre dans le conflit Russo-Ukrainien. – Tu libèreras une partie des condamnés pour terrorisme, en plein conflit « Hamas – Israel ». – Tu mobiliseras 24 heures sur 24 en plein été, tes forces de l’ordre après les avoir lessivées pendant les émeutes et les retraites. – Tu imposeras une cérémonie d’ouverture en plein air, sur 6 kilomètres de fleuve, au cœur de la capitale, en livrant les délégations aux psychopathes de tout bord. – Par une installation des sites de compétitions dans un espace confiné, tu paralyseras ta capitale déjà momifiée par une circulation incohérente et des transports saturés. – En guise de sprint final, tu dissoudras l’Assemblée Nationale pour offrir à ton peuple un gouvernement extrémiste, 19 jours avant la grande fête….

La droite républicaine s’enlise dans son isoloir et semble paralysée. La gauche mitterrandienne soigne une longue maladie, la « fascismite aigüe », l’incurable phobie de sombrer dans l’Hitlérisme à l’évocation des questions sécuritaires. Il ne reste que deux options, totalement manichéennes, clivantes et déstructurantes. Pourtant, nous ne disposerons que de 19 jours pour faire nation et société, avant d’accueillir le monde entier, qui ne se gênera pas pour fustiger l’instabilité du pays hôte.

Une honte !