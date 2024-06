Comment l’été olympique se déroulera-t’il en Ile-de-France pour tous ceux qui devront y circuler ? Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #30 (épisode 2) de Frédéric Brindelle

Une fois votre vélo réparé, vous vous lancez mais devez accepter de rouler beaucoup moins vite que Julian Alaphilippe.

Paris vous livre ses enfilades de feux rouges, de croisements, de contresens, de piétons indisciplinés, errant inconsciemment sur la voie qui vous est réservée. En France, le lent roule à gauche (ce qui devrait réconforter nos amis Britanniques).

Doubler ressemblera plus, à l’exercice du keirin, discipline reine du cyclisme sur piste, caractérisée par ses chutes collectives mémorables, qu’à la balade des gens heureux.

Quant au banlieusard, résidant à plus de 20 kilomètres de Paris, il tentera de grimper avec son vélo dans le transilien (train de banlieue) où les utilisateurs de trottinettes attisent déjà depuis des mois la haine des passagers écrabouillés.

En cas de succès, une fois arrivé à Paris, il pourra rouler et se rendre aux compétitions. Car nos sachants se sont enfin décidés ! La gratuité est possible dans notre pays ! Il y aura des parkings à vélos, surveillés, à proximité des sites olympiques, avec un accès gratuit pour les détenteurs de billets.