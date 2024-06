Ce monde invisible qui se donne enfin à voir… La chronique d’Eurydice Ndong

Ce fut la plus belle image du Festival international du film de Cannes : la belle équipe du film « un petit truc en plus” qui dépasse déjà les 5 millions de visiteurs en salles, et Artus, réalisateur, portant dans ses bras Sofian Ribes, l’un de ses acteurs handicapés, pour gravir avec lui les marches du Palais du 7ème art.

La ministre Fadila Khattabi osa dénoncer le manque d’accessibilité du festival alors qu’il n’est que le reflet des épreuves d’obstacle que constitue de vivre handicapé en France.

« Cela n’est plus acceptable » « Je les ai félicités (les organisateurs) pour la très réussie montée des marches de mercredi soir (NDLR soirée d’ouverture), mais je leur ai dit dans un même souffle qu’il y avait un couac », a expliqué la ministre déléguée chargée des Personnes âgées et des Personnes handicapées à Nice Matin. « Cela n’est plus acceptable de voir ce genre d’images, c’est une atteinte à la dignité de la personne que de devoir se faire porter jusqu’en haut. »

Effet immédiat, puisque la bonne nouvelle est tombée en début de semaine : pour la prochaine édition, le tapis rouge du festival de Cannes sera accessible aux PMR (Personnes à mobilité réduite).

Quant aux, J.O., 350 000 personnes en situation d’handicap dont 3000 à 4000 en fauteuil sont attendus pour les Jeux paralympiques. Les lieux emblématiques des compétitions leur seront-ils tous accessibles ?

La défaillance du système est engagée. 12,3% des collégiens, 14,3% des lycéens et 15,9% des étudiants sont confrontés à cette défaillance, à cet abandon de l’Etat. Il faudrait pourtant que l’accessibilité des personnes en situation de handicap devienne la norme.

On pense aussi à Philippe Croizon qui a relié 5 continents à la nage, portant la flamme olympique. Cet athlète et aventurier amputé des quatre membres, l’une des plus belles personnalités qui nous donne de l’espoir en l’avenir.

Autre exemple de visibilité enfin conquise : Eléonore Laloux est la nouvelle ambassadrice de Barbie, première conseillère municipale à Arras (Pas de calais) atteinte de ce syndrome la trisomie 21. Mattel a dévoilé, sa première poupée porteuse de trisomie. Le leader du jouet a fait appel à cette pétillante Eléonore qui a fait un pied de nez admirable au handicap pour en devenir l’ambassadrice française à 37 ans.

Plus précisément, dans ce monde invisible, nous rencontrons des adolescentes qui ont perdu leur insouciance et leur liberté. On compte aujourd’hui environ un million d’adolescents en France qui aident leur parent malade, des mineurs qui ne reçoivent aucune aide financière, n’ont aucun statut, aucun accompagnement social, psychologique, des enfants qui ne font aucun bruit, des enfants invisibles qui sont des enfants aidants qui ne sont pas dans la rue à tout casser pour réclamer des droits envers ce parcours hors normes.

En maison d’accueil MAF IME, la spirale du manque de soignants attise des casses têtes chaque jour plus grands, du stress généralisé, des soins parfois menés à la va vite par des professionnels dépassés, courageux, dévouées, maltraitants.

La réponse des pouvoirs publics n’est pas à la hauteur : entre aide-soignants, accompagnateurs socio-éducatifs, éducateurs spécialisés, il n’y a toujours pas assez de personnels dans les établissements.

Dorénavant il existe des services d’accompagnement et d’aide à domicile pour les personnes en situation d’handicap comme Handiscopik qui favorise la place de l’humain avec des collaborateurs autonomes indépendants qui interviennent à domicile. Il faut sensibiliser et éduquer au maximum pour que l’accompagnement et l’accessibilité pour les personnes en situation d’handicap devienne une norme et une grande cause nationale.

Le handicap, c’est toute l’année ! Pour que les familles ne le vivent pas uniquement par procuration au moment du festival de Cannes, des paillettes et des J.O !

Eurydice Ndong, Chroniqueuse