Vers une France en déroute : quand la lâcheté politique nourrit l’Islamisme radical. La Tribune de Sofiane Dahmani

L’attaque sauvage sur un chauffeur de taxi dans la Sarthe est un rappel brutal de la menace qui pèse sur notre société.

Un individu radicalisé de 30 ans, bien connu des services de renseignement, a été présenté à un juge d’instruction pour tentative d’assassinat, séquestration et vol, en relation avec une entreprise terroriste. Comment avons-nous pu en arriver là ?

La France est en proie à une montée inquiétante de l’islamisme radical, une hydre que nous avons trop longtemps ignorée. L’attaque près du Mans est un symbole de cette lâcheté institutionnelle. Un homme connu pour sa radicalisation a pu agir en toute impunité, menaçant la vie d’un simple travailleur.

Ce fait divers tragique n’est pas un incident isolé, mais le symptôme d’un mal profond qui gangrène notre société. Imaginons un instant ce que deviendrait notre pays si les extrêmes prenaient le pouvoir. L’extrême gauche de la France Insoumise, avec ses sympathies pour des régimes autoritaires et ses alliances douteuses, ouvrirait les portes à un chaos sans précédent.

Prenons l’exemple de l’Iran, où l’idéologie radicale s’est traduite par la répression la plus féroce. Ou le Liban, autrefois une terre de diversité et de culture, désormais un champ de ruines déchiré par les conflits sectaires.

Avec l’Insoumission à la barre, nous ne serions pas à l’abri d’un tel destin. Jean-Luc Mélenchon et ses partisans, par leur complaisance vis-à-vis de l’islamisme radical, risqueraient de transformer la France en un véritable califat. Imaginez des zones entières de nos villes livrées à la charia, des libertés individuelles écrasées sous le joug de la terreur religieuse. La police, déjà débordée, serait impuissante face à des hordes de fanatiques déterminés à imposer leur loi par la violence.

Ce scénario catastrophe n’est pas une simple spéculation. Il est le prolongement logique de la lâcheté de nos élites politiques qui refusent de nommer l’ennemi, de prendre des mesures fermes et décisives pour protéger nos valeurs et notre mode de vie. En laissant prospérer l’islamisme radical, en minimisant les dangers qu’il représente, nous nous condamnons à vivre dans la peur. Ne nous trompons pas : la France est à un tournant. Soit nous prenons la mesure de la menace et agissons avec la détermination nécessaire, soit nous sombrons dans le chaos.

Les attaques comme celle de la Sarthe ne doivent pas être considérées comme des faits divers, mais comme des signaux d’alarme. Notre civilisation est en péril, et il est de notre devoir de la défendre avec vigueur et sans compromis. Ceux qui pensent que le danger est exagéré, que nous pouvons cohabiter pacifiquement avec l’islamisme radical, se trompent lourdement. Les exemples tragiques de l’Iran et du Liban doivent nous servir de leçon. Si nous ne réagissons pas maintenant, notre pays pourrait bientôt ressembler à ces nations dévastées par la violence et la haine.

Il est temps de dire stop. Stop à la complaisance, stop à la lâcheté, stop à la soumission. La France doit retrouver sa fierté, son courage et son esprit de résistance. Seule une politique ferme et sans concession pourra nous sauver du désastre qui se profile à l’horizon. Notre avenir dépend de notre capacité à affronter cette menace avec lucidité et détermination. Ne laissons pas notre pays devenir le Liban de l’Europe.

Sofiane Dahmani,

Étudiant, chroniqueur à Opinion Internationale