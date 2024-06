L’avenir des Républicains à l’épreuve des alliances. La tribune de Sofiane Dahmani

La droite française traverse une période de turbulences sans précédent. L’annonce récente de l’alliance entre Éric Ciotti et le Rassemblement National (RN) a provoqué un véritable séisme au sein des Républicains (LR). Ce rapprochement avec l’extrême droite, longtemps considéré comme une ligne rouge infranchissable, pose de sérieuses questions sur l’avenir de la droite républicaine en France.

Cependant, Éric Ciotti n’est pas seul dans cette démarche. Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains, trouve un soutien significatif parmi les jeunes militants du parti. Plusieurs membres de son bureau appuient ouvertement cette alliance. Alexandre Saradjian, secrétaire général des Jeunes Républicains, a affirmé sur le réseau social X (anciennement Twitter) : « Fidèle à la France, fidèle à la droite, fidèle à mes valeurs. Je suis naturellement la décision d’Éric Ciotti pour les élections législatives. » De son côté, Mylèna Gourdon, secrétaire générale adjointe , a tweeté : « Je veux apporter tout mon soutien à Éric Ciotti. Il a fait le choix d’une alliance de droite longuement attendue. » Florent Lombardo, ancien collaborateur du patron des Jeunes LR, retweete quant à lui quasiment toutes les publications d’Éric Ciotti et de Guilhem Carayon, démontrant ainsi un appui constant.

Cet alignement des jeunes cadres du parti reflète un changement générationnel et idéologique. La nouvelle garde semble plus ouverte à des stratégies audacieuses pour préserver la compétitivité électorale du parti, même si cela implique de franchir des lignes autrefois considérées comme infranchissables.

Pourtant, cette alliance controversée a des conséquences immédiates. Aurélien Pradié, figure montante de LR, a décidé de quitter le parti. Dans une interview accordée à La Dépêche, il a annoncé la relance de son propre mouvement, visant à reconstruire une droite fidèle à ses valeurs républicaines et humanistes. Soutenu par une trentaine d’autres candidats à travers la France, Pradié espère incarner un renouveau pour une droite modérée, en rupture avec les orientations actuelles de LR.

Cette scission n’est pas un phénomène isolé. D’autres exemples récents illustrent la déliquescence progressive de LR. Valérie Pécresse, candidate malheureuse à la présidentielle de 2022, avait déjà mis en garde contre les dérives droitières de son parti. Plus récemment, le départ de plusieurs élus locaux, désillusionnés par la stratégie de rapprochement avec le RN, a souligné le malaise grandissant au sein de la formation.

Alors, les Républicains sont-ils morts ? Si la question peut paraître dramatique, elle n’en demeure pas moins pertinente. Les départs successifs, les divisions internes et les alliances stratégiques controversées sapent progressivement l’unité et la crédibilité du parti. Le socle électoral de LR se fragmente, attirant certains vers le RN tandis que d’autres cherchent refuge dans des mouvements plus modérés ou, comme Pradié, fondent de nouvelles structures politiques.

La suite pour LR semble incertaine. Le parti devra naviguer entre les aspirations contradictoires de ses membres, ceux qui voient dans l’alliance avec le RN une opportunité de survie électorale et ceux qui, au contraire, y perçoivent une trahison des idéaux fondateurs. La direction de LR, sous l’impulsion d’Éric Ciotti, devra prouver sa capacité à fédérer un électorat de plus en plus polarisé, tout en évitant une hémorragie de cadres et de militants.

Pour la droite républicaine, le défi est immense. La création de nouveaux partis, comme celui de Pradié, pourrait offrir une alternative pour les électeurs déçus. Toutefois, la dispersion des forces risque de bénéficier avant tout aux extrêmes et au centre, rendant plus difficile la reconstitution d’un bloc de droite solide et cohérent.

La survie des Républicains passera par une profonde réflexion sur leur identité et leur stratégie politique. La tentation des alliances opportunistes doit être pesée avec prudence, car elle pourrait bien sceller le destin d’un parti historique, désormais en quête d’un nouveau souffle pour ne pas sombrer dans l’oubli.

Les Républicains réussiront-ils à trouver un nouvel équilibre, ou cette crise marquera-t-elle la fin d’une ère ? Seul l’avenir nous le dira