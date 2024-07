Le Beaujolais : miroir de la France, entre urbain et rural. La Tribune de Sofiane Dahmani

Le Beaujolais, région viticole renommée, offre une vision contrastée de la France contemporaine. Cette région, à la fois urbaine et rurale, incarne les tensions et les dynamiques qui traversent l’Hexagone. Deux circonscriptions illustrent cette dualité : la 8ème et la 9ème. La 9ème circonscription, centrée sur Villefranche-sur-Saône, la « capitale » du Beaujolais, est un microcosme des défis urbains, tandis que ses alentours ruraux racontent une autre histoire, celle de la France des campagnes.

Villefranche-sur-Saône : une ville en mutation

Villefranche-sur-Saône, au cœur de la 9ème circonscription, est le centre névralgique urbain du Beaujolais. Cette ville a été le théâtre de nombreux bouleversements récents, des émeutes liées à la mort de Nahel aux manifestations des Gilets jaunes, sans oublier les mobilisations récentes des agriculteurs. Ces événements témoignent d’une société en proie à des tensions sociales et économiques profondes. La ville, bien que traditionnellement ancrée à droite, a vu émerger des forces politiques nouvelles et inattendues, notamment lors des dernières élections législatives.

Une élection révélatrice

Les élections législatives récentes ont marqué un tournant dans la 9ème circonscription. Historiquement dominée par la droite, cette circonscription a connu un bouleversement lorsque Patrick Louis, candidat de l’union des droites, est arrivé en tête au premier tour. Alexandre Portier, le député sortant, s’est vu talonné par des forces politiques variées, notamment le candidat socialiste du Nouveau Front Populaire. Ce dernier, malgré sa troisième place au niveau de la circonscription, a créé la surprise en arrivant en tête à Villefranche-sur-Saône, une ville traditionnellement de droite.

Ce jeu politique a pris une tournure particulière lorsque le candidat socialiste s’est désisté pour faire barrage à l’extrême droite, permettant à Alexandre Portier de conserver son siège grâce à des alliances contre nature. Cette dynamique électorale illustre les divisions et les alliances stratégiques qui façonnent la politique française contemporaine.

Le rôle des campagnes

En dehors de Villefranche-sur-Saône, la réalité du Beaujolais est marquée par ses petites communes rurales telles que Sainte-Paule, Cogny et Rivolet. Ces villages font face à des défis uniques : la désertion des services publics, le sentiment d’abandon par l’État et une méfiance généralisée envers les politiques. Les habitants, majoritairement travailleurs acharnés, ressentent un manque de soutien et d’investissement, alimentant un ressentiment qui se traduit souvent dans les urnes.

La 8ème circonscription : un scénario différent

Dans la 8ème circonscription, l’issue des élections a été tout aussi révélatrice. Nathalie Serre, députée sortante et alliée d’Alexandre Portier, a terminé quatrième, derrière un candidat du Rassemblement National (RN) arrivé en tête, suivi de près par la candidate du Nouveau Front Populaire. Contrairement à la 9ème circonscription, Nathalie Serre a choisi de ne pas se désister, conduisant à une triangulaire où le candidat du RN a finalement remporté la circonscription.

Une représentation contrastée

Le résultat est un Beaujolais politiquement divisé : un député RN et un député LR (Les Républicains). Cette situation reflète la fracture nationale entre les zones urbaines et rurales, chacune ayant ses propres préoccupations et priorités. Alexandre Portier, désormais le seul député LR du Rhône, devra naviguer dans ce paysage politique fragmenté, où les alliances et les loyautés sont en constante évolution.

Le Beaujolais, avec ses villes en mutation et ses campagnes en lutte, est un miroir de la France actuelle. Il révèle les tensions entre modernité et tradition, entre espoir et désillusion. La région est à la croisée des chemins, tout comme le pays, et les choix politiques des habitants du Beaujolais résonnent bien au-delà de ses frontières, offrant un aperçu des défis et des opportunités qui attendent la France dans les années à venir.

Sofiane Dahmani,

Étudiant, chroniqueur à Opinion Internationale