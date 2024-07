Pour éviter l’extrême droite en 2027. La Tribune de Mohamad Gassama

Si le Rassemblement national a finalement perdu les élections législatives, ne nous y trompons pas ! Avec des candidats élus au premier tour, avec un groupe de députés en forte progression, le front républicain a certes permis de faire barrage à l’extrême droite lors du second tour des législatives le 7 juillet, mais la menace de l’extrême-droite est toujours là.

Plus que jamais l’idée d’une coalition large, regroupant communistes, les républicains, socialistes, écologistes, marconistes, membre du parti Horizons et du MoDem, est d’actualité. Cependant, notre culture politique française manque de tradition dans le compromis et la coalition.

Il est temps d’apprendre à travailler ensemble.

Aujourd’hui, ce front républicain repose sur la nécessité de ne pas voir l’extrême droite au pouvoir. Mais ce carburant ne sera pas suffisant à long terme. Il est impératif de s’entendre sur des projets concrets et bénéfiques pour le quotidien des Français, mais qui ne doivent pas obérer l’avenir des futures générations.

Parmi les projets prioritaires, continuer à se battre pour sortir de la spirale de la pauvreté en améliorant le pouvoir d’achat. continuer à renforcer l’éducation pour lutter contre les inégalités. Continuer à investir dans la transition écologique pour créer des emplois durables et répondre au défi du climat.

Continuer à moderniser notre santé pour la rendre plus accessible et efficace. Travailler à une meilleure décentralisation en renforçant la démocratie locale, notamment dans les territoires ruraux, péri-urbains et les quartiers populaires. Nous améliorerons encore la sécurité de proximité, construite avec les habitants.

L’erreur serait de se perdre dans des querelles personnelles et des exigences partisanes.

Cette coalition doit prendre le temps, comme en Allemagne, de construire des projets structurants, sans imposer de conditions démesurées, par chaque parti. Inspirons-nous des pays du nord de l’Europe (par exemple le Danemark) où le compromis et la coopération ont permis de faire reculer les extrêmes, particulièrement l’extrême droite.

La mission est claire : travailler pour l’intérêt général, au-delà des clivages. Soyons lucides, si cette coalition échoue, elle ne ferait que retarder l’accession de l’extrême droite à l’Élysée en 2027. En tant qu’acteurs politiques responsables, il faudra œuvrer pour une France gouvernable, en plaçant les besoins des citoyens au cœur de notre action.

Prenons bien conscience du moment historique que nous vivons. La responsabilité qui nous incombe, c’est de transformer cette crise en une opportunité de renouveau pour notre démocratie. À l’image de figures historiques de notre pays, nous devons faire preuve de courage et de détermination pour défendre les valeurs de notre République.

La situation actuelle appelle à une prise de conscience collective et à une action concertée. Le front républicain, loin d’être une simple réaction éphémère, doit permettre de regénérer notre démocratie.

C’est en travaillant ensemble, avec humilité et détermination, que nous pourrons faire face aux défis de notre époque.

La tâche est ardue, mais l’enjeu est crucial : il en va de l’avenir de notre République et de la pérennité de nos valeurs.

Mohamad Gassama

Responsable Renaissance Paris 20e, élu à la mairie de Paris de 2008 à 2020,

candidat Ensemble pour la République en 2024 pour la 15ème circonscription de Paris