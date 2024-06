Tous les Français vont pratiquer une activité physique ! Dans les yeux de Paris 2024, la chronique #30 de Frédéric Brindelle

En 2021, à l’heure de la re-socialisation, l’appréhension, le scepticisme et parfois le rejet provoquent la sédentarisation et l’éloignement. Les jeunes tardent à revenir dans les clubs. Le ministère de tutelle, relayé par le CNOSF dégainent le « pass’sport ». Il y a urgence, l’épidémie pourrait sacrifier une génération entière de sportifs. L’opération s’adresse aux 6 – 30 ans, bénéficiaires des allocations, de rentrée, d’éducation enfant handicapé, ou adulte handicapés boursiers, d’une bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur. Les aspirants sportifs éligibles obtiennent une aide de 50 € pour l’inscription à un club, une association sportive ou une salle de sport. L’opération cumule l’objectif de les encourager à maintenir une activité physique et celui de limiter les pertes d’adhésions dans les associations sportives.

Les présidents de clubs constatent à l’usage, qu’une large partie de leurs adhérents répondent aux critères d’éligibilité. Certains parviennent ainsi à relancer leurs activités surtout s’ils communiquent sur l’opération. C’est le secret de sa réussite. D’ailleurs, les adhésions aux « pass’sport » varient selon les régions. Certaines, comme les pays de la Loire ont relayé l’opération par moulte canaux, grâce aux Comités régionaux ou départementaux du CNOSF. Le « pass’sport » s’y est imposé. D’autres comme l’Ile de France tardent à généraliser l’utilisation à cause de la densité de population, des communes, des clubs, des pratiques. La tâche demandera plus de temps. Ajoutons à cela le frein que cause la multitude des institutions sportives dans notre pays. Les uns et les autres s’observent et se demandent à qui la mission revient. Le projet tarde à avancer.