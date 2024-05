Les retombées économiques de Paris 2024 : l’exemple de Nouansport, le couteau suisse du sport français

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a toujours insisté sur sa volonté de privilégier le made in France et de se fournir autant que possible auprès de PME : mission accomplie, puisqu’il annonce que 90% de ses fournisseurs sont français, et sa filiale la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) évalue à 2600 le nombre d’entreprises ayant remporté des marchés de travaux et fournitures directement liés aux Jeux, issues de 85 départements.

Parmi les nombreuses PME françaises du sport associées à la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques, l’une d’entre elles sera très en vue. Installée à la campagne, à Nouans-Les-Fontaines (Indre-et-Loire), Nouansport fabrique des équipements sportifs depuis 1965. Elle sait – presque – tout faire.

50 salariés, un chiffre d’affaires passé de 4,5 à 8 millions d’Euros entre 2017 et 2023 : Nouansport se présente comme « Leader français des équipements de sport et de loisirs » et, à ce rythme, l’entreprise de la région tourangelle ne devrait pas se faire rattraper de sitôt par la concurrence.

Boosté par la perspective de Paris 2024 et par une tendance présente dans tous les pays développés à l’essor du sport professionnel autant que de la pratique « loisir » ou « santé », Nouansport sera (presque) omniprésente à Paris 2024.

« L’Adidas Arena porte de la Chapelle, le centre sportif du Bourget pour l’escalade, la salle Neruda à Saint-Ouen pour le break dance, enfin le Prisme de Bobigny, centre d’entraînement pendant les JO pour le handball et qui sait, peut-être, de l’équipe de France » : La Nouvelle République du Centre-Ouest, qui a fait de Bernard Rony, le dirigeant de la société, son « manager de l’année Indre-et-Loire 2022 » énumère avec gourmandise la liste des équipements installés par Nouansport pour les athlètes de Paris 2024.

Il faut dire que la société possède un savoir-faire très étendu : équipements pour le basket, le hand, le volley, le foot, le rugby, tous les sports de raquettes, mais aussi de combat, la gymnastique et les sports acrobatiques, terrains multisports, aménagements intérieurs et extérieurs… Nouansport a développé un savoir-faire labellisé « Origine France » et « Qualisport » (sans discontinuer depuis 1972) et propose des produits répondant à toutes les normes exigées par les différentes fédérations françaises et européennes. L’entreprise conçoit, fabrique et installe dans toute la France (et un peu à l’étranger) 1200 références d’équipements. Ses principaux clients sont les collectivités locales : elle répond à 80% des appels d’offres publics dans son domaine d’activité. Et quand elle ne sait pas faire, ce qui arrive aussi, elle a noué des partenariats avec des spécialistes du sujet, pour le tir à l’arc, le squash, le padel, l’escrime ou l’escalade.

Les projets de développement rendent cruciale la question du recrutement et de la fidélisation des collaborateurs. Pour séduire de nouveaux salariés, le dirigeant mise beaucoup sur les perspectives stratégiques claires qu’il leur donne, mais aussi sur l’importance de l’intéressement et de la participation aux bénéfices. La qualité de vie dans la région est censée faire le reste.

Paris 2024 va donner une visibilité exceptionnelle à Nouansport, qui se prolongera à travers un partenariat avec Paris Basket, le futur club résidant de l’Adidas Arena : de quoi mettre durablement en avant la gamme de paniers mobiles développée par la société.

C’est aussi cela Paris 2024 : l’occasion de découvrir des pépites françaises du sport de haut niveau issues de la France rurale. Et une nouvelle preuve du potentiel économique multiforme, en l’occurrence industriel, dont recèlent nos territoires.

Paris 2024 : des retombées sonnantes et trébuchantes et un impact positif durable sur le quotidien des Franciliens

Les 4,38 milliards d’Euros de budget du COJOP, apportés à 96% par des fonds privés (et à 4% issus de fonds publics pour le financement des Jeux paralympiques) auront sur la période 2018-2024, jusqu’à la fin de Jeux des retombées estimées entre 6,7 et 11,1 milliards d’Euros, principalement en Île-de-France. Par la suite, les retombées issues du tourisme sont estimées dans une fourchette de 200 millions à 1,2 milliards d’Euros.*

L’effet sur l’économie et la qualité de vie des Franciliens lié à l’accélération des investissements dans les infrastructures de transport, dans les équipements sportifs et dans la réhabilitation du département de la Seine-Saint-Denis est difficile à quantifier mais sera certainement l’impact positif de long terme le plus durable et le plus concret de Paris 2024.

*Chiffres COJOP, mai 2024

Laurent Tranier

Rédacteur en chef Opinion Internationale, chef de rubrique Amériques latines, fondateur des Editions Toute Latitude