Mireille Cauvin, coach de dirigeants d’entreprises : « Mon rôle est de faire émerger les solutions que détient le dirigeant sans les voir. »

Coacher le dirigeant d’entreprise pour qu’il accouche des solutions qu’il recherche, tel est l’art du coaching dans lequel excelle Mireille Cauvin.

Coach de dirigeants d’entreprises formée à la Sorbonne et à Dauphine, mais aussi spécialiste de RGPD et de gestion de crise, Mireille Cauvin est passée au privé après un brillant parcours de 17 ans au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations. « J’ai toujours été entrepreneure dans l’âme et depuis ma petite enfance, j’ai le désir d’aider les autres », nous explique-t-elle.

Elle définit son rôle de coach comme une maïeutique, un accouchement de ce qu’a le chef d’entreprise ou le dirigeant au fond de lui : les solutions, il les tire de ses propres valeurs, de son parcours, de ses défis et de sa vision.

Et Mireille Cauvin applique une méthode singulière, subtile, qui a fait ses preuves : elle est fondée sur « le silence et le questionnement ». Il ne s’agit pas pour elle d’appliquer une solution externe à une problématique qu’elle découvre, tout au contraire : « mon art est celui de poser les bonnes questions et d’offrir une écoute active au chef d’entreprise, un discernement qui va me permettre d’entendre ce qui n’a pas été formulé, de saisir le non-dit qui pourra faire émerger la solution que détient le dirigeant sans la voir ».

De nombreux enjeux professionnels peuvent conduire un dirigeant à faire appel à un coach : renforcer son leadership, mieux communiquer dans son équipe, accompagner une transition, un changement, une fusion… Les échanges avec son coach peuvent aussi faire apparaître des problématiques personnelles qui impactent son activité.

« La confidentialité, la neutralité et l’écoute active du coach sont les éléments clés pour faire naître la relation de confiance avec la personne coachée. En tant que coach, je peux en théorie coacher tout profil de personne, mais mon choix a été de me spécialiser sur les dirigeants et managers, dans tous les secteurs de l’économie, de l’industrie au divertissement, en passant par le marketing digital. »

« L’approche cognitive et comportementale que j’ai acquise à Dauphine, poursuit Mireille Cauvin, s’adapte à chaque personne coachée et à ses enjeux. Cette méthode est utilisée aussi en psychologie, mais je ne suis pas psychologue : je fais du coaching, ça se passe ici et maintenant, et on avance ! Le but est de trouver et mettre en œuvre des solutions concrètes. »

Tout dirigeant peut avoir intérêt à se faire accompagner d’un coach, même s’il n’en a pas conscience. Beaucoup le sont sans qu’ils en fassent forcément état. « L’important est de bien le choisir : analyser sa formation, son expérience, le rencontrer, est indispensable. »

« Je suis heureuse chaque fois qu’une expérience de coaching est réussie. Mais ma plus belle réussite, poursuit-elle est peut-être d’avoir accompagné ma fille, Laurence Épée, en tant que mère et aussi en tant que coach. Elle est escrimeuse au sein de l’équipe de France et en lice pour participer à Paris 2024 ! J’espère avoir pu contribuer à sa réussite ».

Mireille Cauvin est aussi spécialiste de RGPD (« Règlement Général sur la Protection des Données ») : « l’arrivée de l’Intelligence Artificielle (IA) conforte la pertinence et le rôle de la RGPD, dont le but est de protéger les données personnelles. Tant que les usages de l’AI ne sont pas encore encadrés – ils sont en voie de l’être – la RGPD est un garde-fou qui doit aider à l’utiliser correctement, sans en faire un ami ou un ennemi ».

Et la coach de conclure : « L’époque que nous vivons est complexe, à la fois anxiogène et pleine d’opportunités. Dans la situation actuelle, chacun, à commencer par l’entrepreneur, le dirigeant, le manageur, doit constamment s’informer ou se former. Toutefois, formations et conseils ont leurs limites : celles de l’adaptation à la situation, à la problématique concrètement vécue dans l’entreprise et du développement des compétences comportementales face aux défis rencontrés. La solution complémentaire est le coaching. »

Michel Taube

Interview vidéo de Mireille Cauvin : l’intégrale :