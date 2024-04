« Moi, noire et hostile à la participation d’Aya Nakamura aux JO car elle chante trop mal le français » – Eurydice Ndong au cœur de l’actu

Moi aussi je suis une femme noire comme Aya Nakamura.

Dans Le Nouvel Obs, Johanna, une professeure de lettres et d’histoire qui se décrit noire, s’offusque du traitement raciste qu’Aya Nakamura subirait !

Forcément, parce que tu es noire, tu es assignée à la dictature de la pensée selon ta couleur de peau.

Certes, des idiots, des racistes s’en sont pris à la chanteuse parce qu’elle est noire. Mais on peut s’opposer à ce qu’elle chante au nom de la France à la cérémonie d’ouverture des Jeux sans être raciste pour autant.

Eh bien moi, Eurydice Ndong, je suis aussi une femme noire également et je ne suis absolument pas d’accord avec cette analyse : car Ô crime de lèse-majesté, je suis de droite, ce qui n’est pas « normal » pour la gauche caviar intellocrate du Nouvel Obs ! Une femme noire serait forcément de gauche mais en aucun cas de droite !

Et une noire devrait défendre à tout prix Aya Nakamura.

C’est la doxa du politiquement correct woke et psy du XXIème siècle. Les racistes ne peuvent être que les mâles blancs patriarcaux et forcément de droite.

Où sont les plus intolérants dans ce monde aux valeurs inversées ?

Oui, je suis une femme noire avec des valeurs de travail d’honneur et de bravoure, de dignité et de respect. Si un homme blanc dit qu’Aya Nakamura chante mal, dans un mauvais français, c’est un raciste, et moi, femme noire qui dit la même chose, devrais-je aller dans un camp de rééducation ?

En tant que femme noire, je trouve Aya Nakamura navrante avec un répertoire particulièrement pauvre. Oser la comparer à Edith Piaf, un monument de la chanson française, est pour le moins présomptueux.

Amélie Oudea Castera dit adorer Djadja d’Aya Nakamura ? C’est cela une chanson française qui emporte tous les Français ?

Et cette professeure de français Johanna qui dit que les paroles d’Aya Nakamura sont exprimées avec une bonne syntaxe et un bon vocabulaire ! Pas étonnant que le niveau à l’école baisse avec de tels professeurs…

Johanna, dans Le Nouvel Obs vous faites dire à votre « amie » Facebook, qu’« une bonne femme noire est une femme morte ». Non, une bonne femme noire est une femme libre de penser par elle-même, et non par sa couleur de peau. Même contre une autre femme noire !

Une bonne femme noire est une femme qui arrête de se victimiser et qui cesse de crier au racisme pour se faire entendre. Nous ne sommes plus au temps des champs de coton, nous ne sommes plus au temps où les noires montaient à l’arrière d’un bus. Nous ne sommes plus au temps où les noires n’avaient pas accès à des villes, des universités, des métiers, et j’en passe.

Nous sommes au temps où nos ancêtres se sont battus pour la liberté que nous avons tous d’être qui on veut, d’épouser qui on veut, d’aimer qui on veut, d’apprécier qui on veut.

Moi, noire et fière de l’être, j’ai le droit de penser que Aya Nakamura aux JO ne représenterait pas la France.

Ne confondons pas succès et talent, ventes d’album et grandeur de l’œuvre.

Eurydice Ndong

Chroniqueuse, cheffe d’entreprise et surtout Maman hyper active de 5 enfants !