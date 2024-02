Tribune de la diaspora sénégalaise : « Crise constitutionnelle et électorale, la diaspora s’oppose de façon ferme au report des élections »

Le Sénégal voit ses élections présidentielles reportées par décret du Pr Macky SALL, à quelques heures du début de la campagne électorale, le samedi 03 février 2024. Réunis en plénière à l’Assemblée nationale, les députés de la majorité ont validé lundi dernier, le report des élections dans un délai de 10 mois. A travers cette tribune, nous signataires, membre de la Société Civile et de la Diaspora, nous nous mettons debout pour interpeller la CEDEAO ainsi que l’ensemble des acteurs institutionnels et la classe politique du Sénégal, afin qu’ils prennent les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal et constitutionnel.

Il est impératif de tout mettre en œuvre pour faire valoir le droit des citoyens sénégalais à aller vers un calendrier précis, légal et redéfinit dans un court délai pour des élections inclusives, libres, transparentes et démocratiques. Internet mobile coupé, étudiants en vacances forcées et illimitées, universités fermées ou assiégées, transports publiques perturbés, trafic routier et ferroviaire au ralenti, médias muselée, démission de ministres en cascade… Que faut-il d’autre pour ne pas inquiéter les citoyens et les amener à se poser les questions essentielles pour l’avenir du pays de la « Teranga » connu pour sa maturité démocratique et sa stabilité légendaire ?

Ces faits cités ci-dessus ont un impact majeur sur l’économie du pays conduisant aux conséquences suivantes :

– Economie numérique globale bloquée : plus de transfert d’argent via mobile APP.

– Impact moral pour la diaspora qui ne peut plus joindre le clan social par les réseaux sociaux.

– Avenir incertain des étudiants.

– La jeunesse dont une partie optait déjà pour la méditerranée est davantage déboussolée.

– Les marchandises et les biens de première nécessité ne sont pas acheminés à bon port.

– Impossible d’accéder avec sérénité à son lieu de travail, ce qui impacte la productivité au niveau national.

– Inquiétude de nos partenaires internationaux pour la suite des accords et investissements entamés.

– Régression et perte des acquis démocratiques.

– L’image du Sénégal dégradée aux yeux de la communauté internationale.

– L’ ordre et la stabilité publique impactée.

Aussi, le déploiement des forces de l’ordre rend plus complexe une situation déjà anxiogène ce qui nous interroge sur le dénouement de cette crise profonde. D’ailleurs, l’union européenne, la CEDEAO et les citoyens sénégalais s’inquiètent et appellent à préserver la stabilité du pays. Fort de ce constat et pour éviter le renouvellement des crises de mars 2021 et juin 2023 lors desquelles la jeunesse avait payé un lourd tribut, nous pensons qu’il est encore temps de prendre les mesures de la situation et de se pencher sur des solutions rapides et efficaces dans l’intérêt général et ne pas laisser place aux intérêts personnels. A ce jour, nous constatons que le modèle existant de scrutin électoral qui a conduit à cette impasse n’est pas adapté et devrait être simplifié notamment en ce qui concerne :

– Le processus de validation des candidats qui contient plusieurs étapes lourdes !

– L’ambiguïté concernant le parrainage des candidats et ses méthodes de vérification et validation (clé USB – Doublons

– Inexistence de citoyens dans le fichier électoral) … !

En conclusion, et au travers de cette situation d’urgence, nous citoyens sénégalais et africains de la diaspora signataires de cette tribune, espérons être entendus par les différentes parties pour prise de responsabilité, suivie d’une sortie de crise dans les meilleurs délais.

Comme le disait Nelson Mandela : « CE QUI COMPTE, CE NE SONT PAS LES INDIVIDUS MAIS LE COLLECTIF ! »

LISTES DES PREMIERS SIGNATAIRES

Dabo Alioune Docteur en géographie et aménagement du territoire; DIOP IBRAHIMA Élu Municipal; KANE Massamba CEO Senenews; NDIAYE Seynie Etudiante; Sylla Mike Designer; SAKHO Abdoulaye Président MPS; VAKALA Pierre Professeur; Cisse Ibrahim Indépendant; Ndiaye Abou CEO Licanam Cyber; Wane Mamoudou Entrepreneur ; KANE Bintou Consultante; MBOYO Patrick Chercheur à l'Université Paris-Saclay; Bara NDIAYE Entrepreneur; Camara Birame Infirmier libéral; Olympio Jean-Sulvanus Chef d'Entreprise; Nicoue Gaston Ingénieur; YACOUB KOUNDOUGOUMI Abdelkerim Président du mouvement politique Tchadien Le PACTE DES BÂTISSEURS; Fatou SARR Etudiante; Nkoumbi-Samba Cgrysostome CEO Afrik@cybersecurite; Diakhate Cheikhou Technicien électronique; Gueye Ngalla Auditeur; Rakoto Rija Consultant; Ndiaye Fatima Responsable Evénementielle/Formatrice ; SALL Amadou étudiant ; FAYE Ousmane Entrepreneur; Goumbele Mohamed Ingénieur informatique ; Abdoul NIANG etudiant ; Cissokho Hadiyatou Cuisinier; Dieme Oumar Responsable QHSE dans le privé ; Cissé Fatimatou Ingénieur Environnement ; Boubacar DIALLO Etudiant ; Sow Aicha Agente immobilier ; Ndiaye Lamine Indépendant ; SECK Pathé Commercant; DIOP Doudou Artiste ; FALL Mohamed Professeur ; GUEYE Marième Infirmière ; GOMIS Anna Restauratrice ; TALL Alioune juriste; DIOP Youssouf Artiste ; NDIAYE Babacar Commercial; DIOP Sokhna Comptable ; GUISSE Anta Consultante; Ablaye MBENGUE Artiste ; NDIAYE Ousseynou Professeur; SECK Samba Auditeur; DIOUM Fatou Ingénieur ; BA Fallou Architecte; FAYE Lamine Independant; TAMBA Astou Couturière; SANKARE Mohamadou Informaticien; TALL Elimane Entrepreneur; TOURE Mohamadou Commercial ; MBAYE Souleymane Agent Sportif ;

