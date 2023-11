Pour une Journée nationale, européenne et mondiale contre l’antisémitisme. L’édito de Michel Taube

Les désormais éternels hurlements des juifs, bébés, enfants, aînés tués, enlevés ou blessés le 7 octobre en Israël doivent résonner du millier d’actes antisémites constatés en France depuis lors et plus particulièrement de ce terrible hadith (propos attribué au prophète Mahomet) déclamé le 12 octobre dernier sur Facebook par Yassin El Himer, l’imam de la mosquée de Beaucaire dans le Gard en France :

« Vous combattrez les juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira : ‘Ô musulman ! Voici un juif caché derrière moi, viens le tuer ».

Des juges français ont osé ne pas condamner à de la prison ferme ni interdire à vie de tout prêche ce semeur de haine et de mort.

Du 7 octobre au 12 octobre, cet imam a certainement commis ce prêche pour soutenir le Hamas et appeler les musulmans français à soutenir cette organisation antisémite. Car il faut bien mesurer que l’imam de Beaucaire comme le Hamas sont engagés dans une guerre de religion menée par les alliés de l’Internationale islamiste contre l’Occident.

Le 7 octobre, le Hamas avait infligé un terrible coup de semonce à Israël bien entendu mais aussi au monde libre avec la prise d’otage de dizaines de binationaux et le réveil d’une vague d’antisémitisme sans précédent dans le monde, commencée bien avant l’entrée en guerre de l’Etat hébreu contre le Hamas.

La question est la suivante : combien de milliers de jeunes Français ont-ils été formés par des imams comme Abou Houdeyfa à Brest en 2015 ou Hassan Iquioussen l’an passé, par des imams comme ceux de Toulouse en 2020 et de Beaucaire il y a quinze jours.

Parmi ces jeunes formés par nos ennemis sont-ils prêts à passer à l’action à Gaza ou à Arras ?

La haine des juifs nous concerne tous : elle va de pair avec la soumission des femmes, la haine des homosexuels et le rejet de la modernité et de la démocratie libérale qui malheureusement avancent très vite à notre époque.

Les juifs, les femmes libres et autonomes, les homos et les démocrates sont les premières personnes à abattre ou à soumettre pour l’Internationale islamiste.

C’est pourquoi dimanche 12 novembre, nous marcherons contre l’antisémitisme et pour la République.

Nous espérons surtout que des milliers de citoyens de confession musulmane, croyants et pratiquants, viendront défiler et condamner avec la plus grande fermeté les hadiths antisémites proférés par trop d’imams. Car en cette époque troublée, c’est l’islamisme radical, et presque que lui seul, qui tue aujourd’hui des juifs dans le monde.

Nous espérons aussi que de tous les partis politiques des militants viendront marcher pour ces deux valeurs interagissantes : le respect des juifs, l’amour de la République.

Nous espérons notamment que cette nouvelle génération de membres du Rassemblement National comme de nombreux militants et dirigeants de La France Insoumise, en rupture de banc avec les collabos mélenchonistes des nouveaux islamo-nazis que sont le Hamas et ses alliés, grossiront les rangs de la marche initiée par Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

Donc marcher dimanche, oui ! Clamer tous ensemble « je suis juif » comme l’a fait Rachel Khan, volontiers ! Ne serait-ce que pour dire aux juifs : « nous sommes avec vous, vous n’êtes pas seuls ! ».

Mais agissons dans la durée ! C’est pourquoi, dans une pétition à signer largement, nous appelons à l’instauration d’une Journée nationale, européenne et mondiale contre l’antisémitisme qui permettra chaque année de faire œuvre de pédagogie et de grande vigilance.

Nous demandons dès à présent un rendez-vous au président de la République française pour qu’il s’implique personnellement dans cette initiative et instaure déjà cette Journée en France.

Rappelons que votre serviteur a été de 2000 à 2007 l’initiateur principal de la Journée mondiale contre la peine de mort. Il ne pensait pas reprendre du service pour proposer l’instauration d’une nouvelle Journée mondiale.

Nous sommes convaincus que dès le 7 octobre 2024 une Journée mondiale contre l’antisémitisme sera célébrée dans le monde entier et rendue officielle par les Nations Unies, l’Union Européenne, la France, Israël, le Vatican, les pays arabes attachés à cette fameuse réconciliation et que seuls les ennemis de nos libertés refuseront de la célébrer.

Michel Taube

Signez l’Appel pour une une Journée nationale, européenne et mondiale contre l’antisémitisme

[par ordre alphabétique de nom]

Majesté Abdallah II, Roi de Jordanie,, Monsieur Joe Biden, Président des Etats-Unis, Majesté Charles III, roi du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth, Alexander de Croo, premier ministre de Belgique, Sa Sainteté le Pape François, Monsieur Isaac Herzog, Président de l’Etat d’Israël, Monsieur António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Mohammed Al-Issa, Secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Majesté Hamad ben Issa Al Khalifa, Roi du Bahrein, Madame Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission Européenne, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, Madame Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres italien, Monsieur Charles Michel, Président du Conseil européen, Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc et Commandeur des Croyants, Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Monsieur Karl Nehammer, Chancelier fédéral de la République d’Autriche, Madame Marija Pejčinović Burić, Secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Monsieur Mohammed ben Salmane, prince héritier et premier ministre d’Arabie Saoudite, Monsieur Olaf Scholz, Chancelier de la République d’Allemagne, Monsieur Abdel Fattah al-Sissi, Président de la république d’Egypte, Monsieur Mohammed ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats Arabes Unis,

Le 7 octobre 2023, un crime contre l’humanité a été commis en Israël : plus de mille innocents, la plupart juifs, de toutes nationalités, ont été massacrés, blessés, pris en otage. Jamais autant de juifs n’avaient été pourchassés depuis la chute du nazisme.

Depuis le 7 octobre, ce qui devait susciter une réprobation universelle a aussi provoqué une vague d’antisémitisme sans précédent dans le monde entier, et ce bien avant l’entrée en guerre d’Israël contre le Hamas.

Une fois de plus, dans leur histoire, les juifs se sentent menacés.

La lutte contre l’antisémitisme appelle plus que jamais des actions ambitieuses de prévention, de pédagogie mais aussi de condamnation la plus ferme de tous les propos et de tous les actes antisémites.

Doit-on le rappeler ? La haine des juifs est universelle et constitue une forme bien particulière de racisme en ce qu’elle frappe un peuple en soi. Elle est consubstantielle à de nombreuses idéologies comme le nazisme, l’islamisme radical, les préjugés déicides ancestraux, les desseins de destruction de l’État d’Israël, sans oublier les complotismes les plus abjects.

Doit-on aussi le rappeler ? Lorsqu’on s’en prend aux juifs, on s’en prend tôt ou tard aux femmes et aux hommes libres et de bonne volonté et à d’autres minorités.

Si chaque année ont lieu des dizaines de Journées internationales, il n’y a pas de Journée contre l’antisémitisme, alors que nous sommes confrontés à une des formes les plus anciennes de racisme.

Il est grand temps de réparer cette injustice !

Mesdames, Messieurs, nous vous demandons d’œuvrer à l’instauration d’une Journée contre l’antisémitisme, nationale dans chacun de vos pays, européenne au sein de l’Union Européenne et du Conseil de l’Europe, et mondiale dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies.

Nous proposons que ces Journées contre l’antisémitisme se tiennent le 7 octobre de chaque année, en mémoire du crime contre l’humanité commis le 7 octobre 2023 en Israël.

Je signe

First signatories / Premiers signataires (par ordre alphabétique) Michel Taube, éditeur Patrick Pilcer, éditorialiste, secrétaire général du Cercle Avenir et Progrès Latifa Ibn Ziaten, Association Imad pour la jeunesse et la paix Daniel Keller, ancien Président de l’Association des Anciens de l’ENA et ancien Grand Maître du Grand Orient de France Fabienne Amiach, journaliste Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d’Etat, ancien président de la Ligue de Football Professionnel Pierre Jean Coulon, Président de section du Comité économique social européen Jean-Luc Scemama, président du Cercle Avenir et Progrès Have signed / Ont signé Michel Nicette , France Jacques Chessel , Sira , France Christian Duchâteau , France Léandre Pourcelot , Professor Jacques Bufquin-Coutaud , Ak2Vqluv , France Francis Remy , France Irène Cohen-Baloul , No , France Fabienne Amiach , Journaliste , France Pierre Quatrehomme , M. , France Anne Quatrehomme , France Nathalie Cuvelier , France François Gudin , Ancien Diplomate , France André Dan , André Dan Coach & Speaker , France 'Annie Bonnafoux , France Ludovic Rocca , France Hervé Uzan , France Franck Cohen , Md Twenty Seven Consulting , France Laurent Allouche , Fitec , France Deborah Modiano , Israel Tamar Saraga Alexandre Benezra , Avocat , Israel Rodolphe Rodolphe Oppenheimer , Mr , France Lionel Chemla , France Jean-Marie Bonnaire , France Jean Luc Favre , Avocat , France Marie Françoise Redon , France Michel Chast , Médecin , France Katy Baumann , France Lionel Errera , France Valerie Pilcer , Associés Pilcer Et Associés , France Isabelle Baptiste , France Cindy Ellaouf , Madame , France Marianne Azran , Proviseur , France Gilbert Metoudi , Ec , Paris Laurent Mairesse , Président De Palm C&D, Délégué Général De Dpar Et Ancien Élu Conseiller Cosnulaire , France Richard Salinier , France Benoit Charrié , France Francesco Delfini Stanislas Günther , France Olivier De Lespinats , Scmplf , France Frédéric Thiriez , Avocat Au Conseil D'etat , France Pierre Jean Coulon , Dirigeant Comité Economique Et Social Européen , FRANCE Franck Melka , Ceo - Techtoolgeek , France Ingrid Töldte , Adjointe À La Mairie De Marmoutier , France Dominique Gatto Salim Hamat , France Jean-Marie Gardon , France Claude Cellier , C Dev International , France Michael Pilcer Latifa Ibn Ziaten , Association Imad Pour La Jeunesse Et La Paix , France Pascal Robin , Particulier , France Ahmed El Keiy , Aek , France Vitale Brivitte , Osdei , france Marc Portal , France Patrick Guilhembet , France Antoine Emeury , France Bertrand Cluzel , Professeur, Membre Amicale Cese , France Brigitte Israël , France Marianne Lulek , France Jeremy Mattera , France Françoise Pasquis-Dumont , Mouvement Européen 76 , France Tranck Allali , france Denis Masliah , Mr , France Jacques Halimi Jean-Luc Scemama , Président Des Experts Et Conseils Amis D'israel , France Dr.benjamin Cohen , Maroc Eva Mansard , france

Soyez les prochains signataires !

