Eurovision : je voterai pour Eden Golan, je voterai pour Slimane, je voterai contre le Hamas. L’édito de Michel Taube

J’aime l’Eurovision depuis mon plus jeune âge, méli-mélo de chansons, de déguisements vestimentaires, de paroles parfois, venus des 1001 coins de l’Europe et bien au-delà (à quand le retour du Maroc qui avait concouru en 1980 ?), un rendez-vous télévisuel qui ravive la mémoire de ma défunte épouse Omezzine et de quelques amis, Fred et Denis, avec qui nous en avons passé de folles soirées à voter : three points, ten points, twelve points !

Cette année, l’Eurovision est un évènement politique : les appels à boycott de l’État d’Israël, les pressions scandaleuses jusque dans la salle de presse contre la chanteuse Eden Golan âgée de 20 ans, sont un véritable scandale, artistique, télévisuel et politique.

Je suis convaincu que des millions d’Européens voteront pour Eden Golan pour dire clairement leur attachement à l’ancrage occidental et européen de l’État d’Israël, pour dire que s’il y a un pays qui chante et aime la danse et la musique, c’est l’État et le peuple d’Israël.

Les paroles de la chanson d’Eden ont dû être réécrites à deux reprises. Le titre a changé, passant de « October Rain » à « Hurricane ». Parfois la censure a du bon parce que, oui, le 7 octobre 2023, il n’a pas plu sur le mois d’octobre. C’est bien un ouragan qui est tombé sur le monde. Pensée aux otages retenus par le Hamas et qui ne pourront certainement pas écouter leur consœur Eden.

Et pour cause : à Gaza aujourd’hui et dans toute la Palestine demain s’ils prennent le pouvoir, l’Eurovision, The Voice et tous les télé-crochets seront interdits aux femmes et finalement supprimés. Car l’idéologie du Hamas, dans sa conception dévoyée de l’Islam, interdit la musique et la danse.

Enfin, je n’oublie pas Slimane, le candidat de la France, notre nouveau French Lover qui, lui, n’est pas un adepte du « Nique ta mère » d’un Jul ou d’autres rappeurs qui tirent la langue française vers les abysses du vulgaire et de la haine et avec elle nos enfants de France.

Je voterai trois fois : pour Slimane, pour Eden, contre le Hamas.

Michel Taube