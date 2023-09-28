Омар Арфуш перед ООН: «Дамы и господа, помогите мне отменить закон, который делает Ливан антисемитским и расистским государством! »

Это яркое обращение к дочерям и сыновьям Авраама, пришедшее из самого сердца Ливана… Фактически, из сердца ливанца, но прозвучавшее в женевских помещениях Совета ООН по правам человека. Потому что его автору в настоящее время не разрешено вернуться в свою страну…

Совет ООН по правам человека на своей 54-й очередной сессии, состоявшейся 26 сентября в Женеве, заслушал трогательную речь Омара Арфуша, бизнес-лидера, представителя СМИ, известного пианиста и универсалистского активиста.

Урожденный суннит Омар Арфуш получил образование в христианской школе, отражающей религиозное разнообразие, которым известен Ливан. Мужчина рассказал, что правительство Ливана преследует его из-за его совершенно мирных взглядов и деятельности.

Он особо выделил обвинения, выдвинутые против него военным судом Ливана (преследование гражданского лица до начала военной юстиции уже само по себе противоречит международным конвенциям), пригрозив ему смертной казнью за то, что он просто находился много лет назад в одной комнате с американцем-американцем. Согласно обвинению Ливана, израильскому журналисту и за то, что он выступил с речью в Европейском парламенте в присутствии евреев, произраильских, сионистов или израильтян.

Омар Арфуш прямо высказал свои обвинения в адрес ливанского правительства: «Ливан — антисемитская, дискриминационная и расистская страна. » Он призвал международное сообщество, особенно участников Совета по правам человека, бросить вызов жесткой политике Ливана, ограничивающей свободу выражения мнений и ассоциаций.

В острый момент Омар Арфуш обратился к участникам сессии Совета ООН по правам человека, спросив их, есть ли в зале евреи, израильтяне, сионисты или произраильские люди. Более того, он подчеркнул, что согласно ливанскому законодательству он должен их дискриминировать. «Чего я отказываюсь делать», — страстно сказал он. Добавив, что никого нельзя судить на основании его рождения, религии или национальности, он призвал членов Совета поддержать его требование об отмене этого «расистского и дискриминационного закона».

Речь привлекла широкое внимание: многие послы и правозащитники выразили обеспокоенность по поводу обвинений и проявили солидарность с Омаром Арфушем.

Будем надеяться, что международное сообщество примет твердые резолюции в свете убедительной речи Омара Арфуша, призывающей Ливан отменить несправедливые законы другой эпохи.

Michel Taube