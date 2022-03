La Tatoueuse de Jaipur, Alka Joshi

En quête de liberté et d’affirmation

Qu’est-ce qu’une vie libre quand on est une femme indienne vivant dans les années 1950, au cœur du Rajasthan ?

Lakshmi pense avoir échappé à l’emprise d’un mari violent, épousé à l’âge de 15 ans parce que sa famille n’avait plus d’argent pour la nourrir. Elle a fui son village pour gagner Jaipur et est devenue la tatoueuse au henné et la confidente la plus demandée de la haute société indienne.

A chaque événement, mariage, naissance, rite religieux, on fait appel à ses services pour dessiner sur la peau des motifs originaux. Plus discrètement, elle complète ce travail par un trafic de sachets médicinaux contraceptifs, grandement appréciés par les hommes de cette même société.

Sur le point d’emménager dans sa nouvelle maison acquise grâce à l’argent gagné à Jaipur, le passé ressurgit violemment. Son mari la retrouve et il est accompagné de la sœur de Lakshmi, Radha, dont elle ignorait l’existence.

Est-elle aussi libre qu’elle l’imagine ? Et la richesse permet-elle cette liberté ? Dans une société indienne verrouillée par les castes, n’est-elle pas toujours à la merci d’une cliente dont un seul mot peut ruiner sa réputation et sa vie ?

« Que m’avait apporté cette maison en dehors de dettes, d’angoisses et d’insomnies ? En avais-je besoin, comme autrefois, pour marquer mon arrivée dans le monde des notables ? La réussite était éphémère, et fluctuante, je l’avais appris à mes dépens. (…) Elle vous transformait de l’extérieur, mais pas de l’intérieur. Au fond de moi, je restais cette fille qui rêvait d’un destin plus grand que celui auquel elle avait droit. Avais-je vraiment besoin de la maison pour prouver que j’avais des compétences, du talent, de l’ambition, de l’intelligence ? »

C’est lentement que Lakshmi va réussir à se défaire de tout un carcan d’injonctions pour reconstruire une vie qui lui ressemble vraiment.

Anne Bassi