Travailleurs sociaux, à quand une vraie reconnaissance ?

Fort d’anecdotes savoureuses, souvent cocasses, Raymond Taube dévoile le quotidien des travailleurs sociaux qui « ont rarement droit à la lumière, alors qu’ils portent sur leurs épaules tant de souffrance et de misère humaine, que cache de plus en plus mal notre société ». De ces travailleurs de l’ombre, l’auteur nous narre les difficultés et les espoirs, en abordant les problèmes pratiques auxquels ils sont confrontés chaque jour.

Du service social territorial à celui du travail, de l’hôpital à la protection de l’enfance, le fondateur de l’Institut de Droit Pratique nous en apprend plus sur ces métiers exercés à 80 % par des femmes, et qui emploient plus de 1,3 million de personnes. Descendantes des surintendantes d’usine, les travailleuses qui exercent ces métiers « lumineux » restent tiraillées entre salariés, direction, éthique et droit, leur statut étant souvent dans un entre-deux.

« La réalité du travail social, c’est une extraordinaire diversité, des surprises au quotidien, des situations cocasses et une impressionnante richesse des relations humaines », s’enthousiasme l’auteur. Très prochainement, précise-t-il, la société française aura plus que jamais besoin des travailleurs sociaux qui « œuvrent au retour à l’autonomie des personnes en difficulté, à où les prestations sociales, si indispensables soient-elles, contribuent par essence à les maintenir dans la dépendance ou l’assistanat ».

En effet, grâce à l’accompagnement prodigué, souvent avec diligence, les plus faibles de nos compatriotes retrouvent espoir et énergie.

Devoir de réserve, secret professionnel, obligation de confidentialité, protection des données des usagers, mais aussi signalement et aide aux victimes, l’auteur nous livre toutes les clefs juridiques pour mieux comprendre le quotidien des travailleurs sociaux. Il fait d’ailleurs un petit détour par les autres pays afin de s’inspirer de modèles différents et comparer les différentes approches de ces travailleurs qui méritent une meilleure reconnaissance. Avec un peu d’ironie et une plume alerte qui nous fait sourire, Raymond Taube évoque « l’autre dimension de l’en même temps », avant d’aborder les dépenses sociales dont la France est championne. Pourquoi donc ? Est-ce justifié ? Pour connaître les réponses à ces questions et à tant d’autres, nous vous invitons à vous plonger dans le passionnant ouvrage de Raymond Taube.

Travailleurs sociaux, de Raymond Taube (éd. du Cherche Midi)

Deborah Rudetzki