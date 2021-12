Un référendum décalé face aux attentes des peuples calédoniens

Ancien directeur de l’institut d’archéologie de Nouvelle-Calédonie, Christophe Sand joue la carte du ni oui ni non à l’approche du référendum. Rien de plus manichéen, selon lui, que ce choix qui ne correspond plus aux besoins de la société calédonienne. Spécialiste des recherches sur les dynamiques culturelles de l’archipel et des conséquences de l’implantation européenne en Océanie, il propose un point de vue singulier sur la situation calédonienne.

Entretien.

Opinion Internationale : Êtes-vous pour ou contre l’indépendance de la Calédonie ?

Christophe Sand : Je suis pour une troisième voie, donc ni pour l’un ni pour l’autre. Je suis trop en colère pour choisir, je ne ferai donc pas de choix. Nous ne sommes pas dans une période sereine. Un engagement avait été pris par l’État par le biais d’Édouard Philippe pour planifier ce troisième référendum après septembre 2022, mais il n’a pas été respecté. Le référendum ne devait pas être influencé par les élections présidentielles de l’année prochaine. Je le prends comme une trahison. Le maintenir devient anachronique, car, si la moitié de la population ne vote pas, à quoi servira-t-il ? La majorité des Kanaks ne se déplacera pas alors que nous sommes dans une période de décolonisation. A quoi bon maintenir un référendum si les concernés ne veulent pas voter ?

Pourquoi les indépendantistes invoquent-ils la crise sanitaire pour justifier leur demande de report du référendum alors que l’épidémie s’est heureusement calmée ?

Je peux comprendre que les rituels de deuil kanak qui vont au-delà de la mort elle-même ont été mal ou insuffisamment explicités. Ils permettent une espèce de synergie entre les vivants et les morts, et s’ils sont mal accomplis, le quotidien des vivants en sera impacté. L’épidémie a touché plus de la moitié des Kanaks et un quart des Polynésiens. Les rituels n’ont rien à voir avec la politique, mais représentent la réalité du monde océanien. Laissons-leur le temps de faire leur deuil, nous leur devons le respect. On a confondu un processus politique de décolonisation avec un processus civilisationnel. En fin de compte, malgré 30 ans de paix, l’archipel a encore énormément de travail à effectuer pour que toutes les cultures apprennent à mieux se connaître. Certes, les cérémonies se font sans gestes – barrière, créant des clusters, mais la crise sanitaire vécue par les Calédoniens est plus complexe qu’expliquée par les détracteurs des indépendantistes. Balayer cette réalité en maintenant le scrutin signifie rater la spécificité des Calédoniens et des Kanaks en particulier.

Comment voyez-vous le futur de la Nouvelle-Calédonie dans la grande région Pacifique, notamment avec la Chine ?

J’ai la chance d’avoir beaucoup circulé dans la région Pacifique au cours des trente dernières années pour mon travail. Nous ne pouvons nier l’influence chinoise qui s’étend dans le Pacifique. La Nouvelle-Calédonie étant une grande réserve de nickel et une des régions maritimes où la faune et la flore sont bien préservées de la surpêche, elle revêt une attractivité économique pour la Chine. Elle est, depuis longtemps, un des grands acheteurs de notre nickel, et le « risque chinois » est bien réel. La politique internationale de la France a beaucoup joué dans ce référendum, sans compter le recentrage des intérêts de l’État ces dernières années. Quand François Hollande était président, le Pacifique n’était pas un sujet véritable de la politique française, mais avec Emmanuel Macron, il l’est devenu. L’influence de la Chine a clairement pesé dans la politique internationale française.

Les intérêts du référendum sont multiples et chaque camp essaye de tirer son épingle du jeu. Mais quel est le plus important pour la Nouvelle-Calédonie aujourd’hui ?

La Nouvelle-Calédonie a besoin de plusieurs choses : reconnaître le fait colonial et solder cette période. L’important pour l’archipel est de conjuguer deux légitimités historiques : la légitimité du peuple premier, qui vit le processus de décolonisation, et une seconde, la légitimité de tous les gens venus s’enraciner depuis la période coloniale. Je parle ici des descendants de bagnards, des colons, des commerçants chinois, des Wallis-et-Futuniens… La Nouvelle-Calédonie a pour mission de les conjuguer et de trouver un terrain d’entente. Le dernier discours de politique générale du président Louis Mapou allait en ce sens. Il portait un message d’ouverture dans l’objectif de rassembler plutôt que de diviser.

La période coloniale a été très dure pour les Kanaks, mais elle l’a aussi été pour les autres communautés citées. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les différentes communautés non-blanches ont obtenu le droit de vote. Les politiciens calédoniens ont alors choisi de créer un collège unique, un phénomène inédit dans le Pacifique et dans l’histoire coloniale française. Les petits Blancs et les Kanaks se sont unis pour avancer ensemble. Dans les années 1950, ils ont inventé l’adage « deux couleurs, un seul peuple », c’est pour dire ! À l’époque en Calédonie, les salaires variaient en fonction de votre couleur de peau. Les Calédoniens blancs ont alors décidé de monter un syndicat et un mouvement de grève pour l’égalité salariale entre tous.

Il est évident que les Kanaks avaient autrefois une place secondaire dans la société. En 1983, le gouvernement français a rassemblé les forces politiques en France à Nainville-les-Roches et les Kanaks ne sont venus à la réunion qu’avec une seule revendication : le droit de leur peuple à disposer de lui-même. Depuis, le gouvernement a décidé que seules ces communautés pouvaient voter aux référendums. Lorsqu’ils ont émis leurs revendications, les Kanaks ont inclus leur peuple et les « victimes de l’histoire » (toutes les communautés évoquées), car ils ont également souffert à leurs côtés depuis l’époque coloniale. Les Kanaks avaient donc effectué un véritable geste d’ouverture. Mais les générations arrivées après 1994 ne votent pas aux référendums, ils ne sont pas concernés par le processus de décolonisation.

Comment, à votre avis, conjuguer alors politique et respect culturel ?

Je suis de ceux qui considèrent que le kaléidoscope ethnique et culturel de la Nouvelle-Calédonie n’existe nulle part ailleurs au monde. Cette diversité est spécifique au peuple calédonien. À partir de là, je considère que la Nouvelle-Calédonie doit inventer un statut qui n’existe pas aujourd’hui. Demander à l’ONU comment s’adapter ou prendre exemple sur d’autres pays n’est pas une solution, nous devons inventer un statut politique qui nous ressemble et qui soit unique. Nous devons faire accepter aux deux camps que nous ne pouvons pas nous appuyer sur des schémas politiques obsolètes, mais que nous devons inventer quelque chose que nous sommes les seuls à pouvoir créer ensemble.

La réalité de la société calédonienne est une réalité où les gens attendent qu’on sorte du oui ou du non. Nous obliger à choisir a été vécu comme une catastrophe pour la Nouvelle-Calédonie. Les populations ont besoin d’une perspective d’avenir avec un statut qui leur ressemble. Ils veulent véritablement conjuguer notre différence au lieu de les opposer.

Propos recueillis par Maud Baheng Daizey