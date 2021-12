Débattons responsables* pour les 10 ans d’Opinion Internationale, lundi 13 décembre 2021 à 18h30

Depuis dix ans, Opinion Internationale donne du sens à l’actualité et met les décideurs au cœur du débat. Promouvoir des valeurs-repères (libertés, laïcité, esprit d’entreprise, réforme de l’Etat, droits des femmes, art de vivre à la française, environnement, cyber monde, rayonnement de la France, amitié avec le Maroc et l’Afrique), telle est la vision d’un média indépendant et de son fondateur Michel Taube.

Lundi 13 décembre 2021, de 18h30 à 22h, débattons responsables* pour les 10 ans d’Opinion internationale.

Venez vivre un programme éclectique : retour sur les 10 ans d’Opinion Internationale et les 10 ans à venir / Pour un Grenelle des Outre-mer / 10 propositions pour le(la) prochain Président(e) de la République / Le quart d’heure international Maro pluriel, Afriques demain / L’art de vivre à la française / Paroles de chefs / Toujours avec elles ! et la rubrique « Sois belle et ouvre-la » / Dîner assis qui vous fera voyager entre la France et le Maroc.

*Important : PREVENTION COVID ! Toutes les précautions sanitaires, des mesures de prévention et des solutions originales seront au rendez-vous pour que vive le débat d’idées et de propositions pour la France, plus nécessaire que jamais en cette période d’élection présidentielle : prise de température à l’entrée, proposition d’auto-tests, pass sanitaire exigé, gel hydro-alcoolique et remise d’un masque (orange aux couleurs d’Opinion Internationale) à votre arrivée. Les espaces volumineux sont aérés vers l’extérieur. BeLifeline met à disposition le Tunnel Liberty de désinfection 100% française par brumisation sèche [notre photo] et nous remercions François-Louis Guelfucci, co-fondateur de BeLifeline. Un agent de prévention rappellera courtoisement ces règles tout au long de la soirée.

Programme détaillé

18h45 précises : Retour sur les 10 ans d’Opinion Internationale avec les articles et événements qui ont marqué notre décennie, et, pari sur l’avenir, les articles-clé de la décennie à venir. Avec Michel Taube, fondateur d’Opinion Internationale et écrivain, et Hector, chroniqueur de la rubrique Actu’Folies.

19h Au coeur de l’actu, appel pour un Grenelle des Outre-mer : des Antilles – Guyane à la Nouvelle-Calédonie dont nous évoquerons le résultat du référendum tenu la veille, de La Réunion à la Polynésie, la France doit investir dans ses atouts ultra-marins. Avec Alain Dupouy, chef d’entreprise exportateur, cabinet conseil OM2A et conseiller du commerce extérieur de la France (CCEF), et Claudy Siar, journaliste et producteur de Couleurs Tropicales sur RFI.

19h10 Paroles de décideurs Elysée 2022, propositions pour 2022, attendues depuis 10 ans et qui feront la France dans 10 ans : laïcité, éducation, santé, cyber-monde, environnement, liberté d’entreprendre, ascenseur social, réforme de l’Etat, de l’Union Européenne, relation de la France…

Deux minutes (réveil-matin à l’ancienne en main) par proposition (par ordre alphabétique) !

Foulo Basse , cabinet conseil FBC, ancien directeur des services de l’université d’Evry-Courcouronnes, vice-président du Club Objectif Afrique Avenir (O2A),

Arnaud Benedetti , Revue politique parlementaire et auteur de « Comment sont morts les politiques ? » (Cerf)

Patrice Cristofini , médecin, CEO de Cristhold et de Regenlife

Frédéric Dabi , politologue, directeur général de l’IFOP, et auteur de « La fracture » (Les arènes) et Ruben Carius (représentant des lycéens au Conseil supérieur de l’éducation)

Sophie de Menthon , présidente du mouvement Ethic et auteur de « La France sens dessus dessous » (Eyrolles)

Patrick Pilcer , expert financier, chroniqueur Opinion Internationale

Jérôme Poirot , ancien adjoint du coordonnateur national du renseignement, essayiste

Claude Revel , présidente du GIE France Sport Expertise

Didier Spella , fondateur du CMCS (Charente Maritime Cyber Sécurité)

Raymond Taube , rédacteur en chef d’Opinion Internatiionale, directeur de l’IDP – Institut de Droit Pratique

Jean-Paul Thonier , expert santé et dépendance, fondateur du cabinet conseil Cheers.

19h40 Le quart d’heure international

Maroc pluriel : de l’amitié avec la France, avec Nada Bakkali Hassani, consul général du Maroc à Orly, et Mouna Bennani , présidente de l’association Asli

Afriques demain , l’atout France : Marie Lerycke , Senior manager au sein d’un cabinet de consultants à Paris spécialisé sur les questions de conformité réglementaire et éthique. Co-auteure du Manuel de l’intelligence économique en Afrique

Les Amériques, Asies, Océanie sont plus francophiles que ce que croient les Français

20h Table ronde : « L’art de vivre à la française, un enjeu politique, une ambition internationale »

Deborah Rudetzki , directrice de la rédaction d’Opinion Internationale

Pascal Bruckner , écrivain, auteur « Dans l’amitié d’une montagne » (Grasset, parution janvier 2022

Xavier Alberti , Président des Collectionneurs

Flora Mikula , maisons Millésime

Hélène Pichon, essayiste, militante de la cause des femmes

20h20 Paroles de chefs « pourquoi les valeurs de la gastronomie française sont-elles universelles ? »

Alan Geaam , restaurant Alan Geaam*

Béatrice Fabignon, Cheffe spécialisée en gastronomies créoles en France et à l’international

20h30 Toujours avec elles ! Avec la rubrique « Sois belle et ouvre-la », petit éloge du féminin sous toutes ses formes : Vive les femmes d’esprit, d’action et de pouvoir qui revendiquent leur féminin tout autant que leur féminisme, Vive les femmes qui rassemblent les sexes plutôt qu’elles ne les opposent, dans un monde d’élégance et de courtoisie.

Sabrina Menasria , fondatrice de l’agence Singularity

Elyette Roux , vice-présidente corporate en charge des ventes, du marketing et de la communication de Nexans

Edouard Falguières , directeur du développement international du groupe Guinot Mary Cohr.

20h45 Annonce du prochain rendez-vous Opinion Internationale et remerciements aux partenaires.

21h Dîner assis qui fera voyager vos papilles entre le Maroc et la France.

